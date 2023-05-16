Politico сообщило об исчерпании пакета помощи США Киеву на $48 млрд

К середине лета в американском бюджете могут закончиться деньги на оружие для Украины. Белый дом обсуждает новый пакет помощи, но предложение может встретить сопротивление со стороны некоторых республиканцев

Здание Министерства Финансов США (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Из пакета помощи США Украине на сумму $48 млрд, который американский конгресс одобрил в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд, сообщает Politico. Это значит, что к середине лета деньги на поставки вооружений Киеву в американском бюджете могут закончиться.

Газета пишет, что объем оставшихся средств вызывает опасения у некоторых законодателей относительно дальнейших планов Белого дома, в том числе того, когда администрация президента Джо Байдена запросит у конгресса средства на еще один крупный пакет помощи. Однако многие опрошенные изданием конгрессмены считают, что финансирование продолжится без перебоев, особенно с учетом ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Как сообщил представитель администрации Байдена, Белый дом сейчас обсуждает выделение украинской стороне нового транша военной помощи. По его словам, неизвестно, как именно могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация «полностью привержена» поддержке Киева в долгосрочной перспективе.

В то же время Politico отмечает, что это уже «не тот конгресс», утвердивший крупный пакет помощи в конце прошлого года.

Теперь предложение Белого дома будет сделано на фоне дебатов о потолке госдолга США и может встретить сопротивление со стороны небольшой группы республиканцев, «которые хотят сократить расходы на Украину».

Помимо этого, сообщает издание, все более очевидным становится разочарование украинской стороны из-за темпов поставок вооружений. Газета цитирует президента Владимира Зеленского, который заявил, что обещанные США бронемашины «поступают только партиями». Это противоречит словам командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи о том, что Украина получила «более 98%» запрошенной бронетехники.

9 мая Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму $1,2 млрд, в который вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и др. Всего с начала военных действий на Украине Вашингтон выделил Киеву помощь на сумму более $36 млрд. Как сообщал в апреле The Hill, 19 конгрессменов-республиканцев призвали Байдена прекратить отправку «безудержной помощи» и оружия на Украину. Власти США обещали, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется.

Москва осуждает поставки вооружений Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта.