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Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на $3 млрд

Reuters: Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной ВСУ техники примерно на $3 млрд
Пентагон США завысил стоимость переданного Украине оружия примерно на $3 млрд из-за бухгалтерской ошибки, пишет Reuters. Это дает возможность осуществить новые поставки вооружений Киеву, отмечает агентство
Фото: Cpl. Austin Fraley / U.S. Marine Corps / Reuters
Фото: Cpl. Austin Fraley / U.S. Marine Corps / Reuters

Министерство обороны США из-за бухгалтерской ошибки завысило стоимость поставленной Украине техники примерно на $3 млрд и теперь может осуществить Киеву дополнительные поставки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику», — сообщил изданию высокопоставленный источник из Пентагона.

По данным Reuters, речь идет о сумме примерно $3 млрд. Эта ошибка дает возможность осуществить новые поставки вооружений Киеву, отмечает агентство.

С начала российской военной операции на Украине США выделили Украине 38 пакетов военной помощи. О последнем, на $1,2 млрд, 9 мая объявил Пентагон. В него вошли боеприпасы, в том числе для систем борьбы с дронами и ПВО, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, а также средства для поддержки обучения солдат и обслуживания техники.

В начале мая Пентагон сообщил, что всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января 2021 года) Украина получила помощь от США на сумму $36,4 млрд, из них до военной операции России было выделено только $700 млн. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда же заявил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которая была запрошена для контрнаступления.

Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву оружия принесет Украине «больше страданий».

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