Глава Херсонской области заявил о трансформации в будущем в регион России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Херсонская область в будущем будет регионом России, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо, его слова цитирует «РИА Новости».

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект Федерации, будет Херсонская область Российской Федерацией», — сказал Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов области.

В начале марта российские военные заняли Херсон. В середине месяца регион перешел под полный контроль вооруженных сил.

В середине мая заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить область к России. Он пояснил, что «это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ сказал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решать жители этого региона Украины с участием юристов.

Позже Стремоусов отметил, что регион взял курс на объединение с Россией, он уже не вернется под контроль украинской власти и не будет «колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации».

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Как только завершатся все интеграционные процессы и область будет готова к тому, чтобы стать полноценным российским регионом, власти обратятся к Путину, уточнил замглавы администрации. В качестве приоритетов он называл выстраивание всей структуры власти, восстановление экономической сферы области, полный переход на стандарты российского законодательства.

Херсонская область имеет большие перспективы и займет достойное место в «российской семье», заявил в середине мая вице-премьер Марат Хуснуллин.