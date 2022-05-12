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ЦБ заявил о завершении переноса курса рубля в цены

Регулятор отметил, что во второй половине марта курс рубля укрепился, а ажиотажный спрос спал, за счет чего рост цен на многие товары замедлился
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Перенос ослабления курса рубля в цены завершен, говорится в майском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Регулятор напомнил, что в марте годовая инфляция составила 16,7% и стала рекордной с 2015 года. Сильнее всего выросли цены на непродовольственные товары длительного пользования, такие как автомобили, бытовую технику и электронику.

Во второй половине месяца рубль укрепился, а эффект ажиотажного спроса спал. За счет этого рост цен на многие товары замедлился, а некоторые из них подешевели, говорится в докладе. «Хотя пересмотр цен вниз проводился уже после существенного повышения, итоговая цена все равно была выше февральских значений», — отмечат ЦБ.

Как указывает ЦБ, недельный прирост цен начал снижаться со второй половины марта.

Набиуллина заявила, что курс рубля должен оставаться свободно плавающим
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«Перенос произошедшего ослабления курса рубля в цены во многом завершен, а факторов для новой волны ажиотажного спроса все меньше», — полагает регулятор.

В мартовском докладе Банка России говорилось, что ослабление рубля ускорилось с конца февраля, это произошло под влиянием санкций западных стран. По данным ЦБ, к середине марта рубль ослаб примерно в 1,5 раза по сравнению со средним значением предыдущего месяца.

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Как указывал регулятор, по данным Росстата, с 19 февраля по 11 марта по сравнению с предыдущими тремя неделями резко подорожали непродовольственные товары длительного пользования (бытовая техника, электроника, автомобили). Этому поспособствовали рост спроса на фоне приостановки деятельности в России ряда зарубежных компаний, разрыва логистических и производственных цепочек и других факторов, а также ускоренного переноса ослабления рубля в потребительские цены.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в оставшиеся месяцы 2022 года может расти и в итоге составит 18-23%.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что даже при действующих ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета курс рубля должен оставаться плавающим. Эффект переноса валютного курса в потребительские цены сохранится, но будет связан с импортными издержками, указала глава ЦБ.

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