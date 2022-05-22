Власти ДНР и ЛНР снизили курс гривны до 2 рублей

С 23 мая курс обмена наличной гривны на территории Донецкой народной республики будет составлять 2 руб. вместо прежних 2,5 руб. Указ об этом подписал глава ДНР Денис Пушилин, документ опубликован на его сайте (.pdf).

Он поручил Центробанку республики и филиалам иностранных банков проводить по такому курсу конвертацию наличной гривны, но не монет. Правило касается как физических, так и юридических лиц. Однако если предприниматели сдадут торговую выручку, которую получили до 23 мая, обмен проведут по прежнему курсу в 2,5 руб.

Подобное решение приняло и правительство Луганской народной республики. Документ опубликован на сайте властей.

Центробанки самопровозглашенных на тот момент республик установили фиксированный курс российского рубля к гривне в апреле 2015 года. Он составлял 2 руб. за гривну. Его начали использовать для учета пересчета цен, тарифов на услуги, размеров окладов, тарифных ставок, пенсий, выплат населению, расчета платежей всеми субъектами ДНР.

После начала военной операции России на Украине власти ДНР и ЛНР разрешили использовать гривну параллельно с рублей и определили курс в 2,5 руб. В Донецкой республике такой порядок будет действовать до 1 июля, а в Луганской — до особого распоряжения властей