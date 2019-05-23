Минобороны сообщило о третьей за неделю атаке на Хмеймим

Минобороны сообщило о третьей за неделю атаке на Хмеймим

На этот раз по базе выпустили четыре снаряда, их перехватили средства противовоздушной обороны. Пусковую установку боевиков уничтожили ответным ударом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По российской авиабазе Хмеймим в Сирии было выпущено четыре снаряда из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило Министерство обороны, передает «РИА Новости». Они были уничтожены.

Новый обстрел произошел вечером 22 мая. «Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена», — заявили военные.

Министерство также сообщило, что боевики атаковали электростанцию у сирийского города Хама, сбросив на нее бомбы с помощью беспилотников. Пострадавших нет, самой станции причинен незначительный ущерб.

Это третье за неделю сообщение об атаке боевиков на авиабазу. 20 мая в Москве заявили, что по базе также выпустили реактивные снаряды. По данным министерства, их было шесть, все уничтожены средствами ПВО.

Через день, 22 мая, Минобороны сообщило о новой атаке. Из РСЗО по авиабазе выпустили 17 снарядов. Из них девять были уничтожены средствами ПВО, остальные не долетели до базы.

Активные обстрелы базы велись и в начале мая. В Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что РСЗО, с которых велись обстрелы, были уничтожены.