Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

Из зоны деэскалации Идлиб в Сирии в направлении российской авиабазы боевики провели 17 пусков из реактивных систем залпового огня

Пусковая установка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на российской авиабазе Хмеймим (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов, остальные восемь не долетели до цели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел утром в среду, 22 мая. Боевики из зоны деэскалации Идлиб произвели в сторону российской авиабазы Хмеймим 17 пусков из реактивных систем залпового огня.

«Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в южной части идлибской зоны деэскалации с вечера 21 мая боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» проводят массированные атаки на позиции правительственных сил Сирии с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и заминированных автомобилей террористов-смертников.