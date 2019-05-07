Политика , 17:12
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Российские военные уничтожили позиции обстрелявших базу Хмеймим боевиков
Накануне, 6 мая, сообщалось, что боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии. Теперь военные заявили, что нашли и уничтожили позиции террористов
Российская авиабаза Хмеймим
Российские военные обнаружили системы залпового огня, с помощью которых боевики 6 мая вели обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, и уничтожили их при поддержке сирийской артиллерии, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
«Позиции реактивных систем залпового огня террористов, которые вели огонь <...> были сразу же выявлены и уничтожены авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск», — сказано в заявлении.
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