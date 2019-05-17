Матвиенко сообщила Эрдогану о беспокойстве из-за обстрелов базы Хмеймим

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразила обеспокоенность обстрелами российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом она рассказала по итогам переговоров, сообщает Совфед.

«Со своей стороны я выразила наши тревоги, что продолжаются обстрелы российской базы Хмеймим, на российские объекты со стороны Идлиба. Мы не можем не реагировать, не отвечать», — сказала она.

Она добавила, что Министерства обороны России и Турции находятся в тесном контакте после телефонного разговора президентов двух стран. Матвиенко отметила, что турецкую сторону тревожит, что в провинции находятся около 200–300 тыс. жителей, и если не удастся прекратить боевые действия, то количество беженцев из Сирии может увеличиться.

В начале мая боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. По данным Минобороны, террористы вели огонь из населенного пункта Завия, который располагается в Идлибской зоне деэскалации. Системы противовоздушной обороны отразили 36 реактивных снарядов.