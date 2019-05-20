Боевики в Сирии обстреляли российскую базу Хмеймим

По данным ведомства, атака началась накануне вечером с территории Идлибской зоны деэскалации, всего по авиабазе были выпущены шесть снарядов

Авиабаза Хмеймим. 2015 год (Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости)

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами, которые были уничтожены силами ПВО. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

По данным ведомства, атака началась накануне вечером с территории Идлибской зоны деэскалации, всего по авиабазе были выпущены шесть снарядов. «Террористами «Джабхат ан-Нусры» была совершена попытка нападения на российскую авиабазу Хмеймим с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО)», — говорится в сообщении. Российские разведсредства выявили установку РСЗО на окраине населенного пункта Кафер-Нобль, ее уничтожили Воздушно-космические силы.

Кроме того, были обнаружены два приближавшихся к Хмеймиму беспилотника террористов. Они были уничтожены на «значительном удалении от авиабазы».

Минобороны уточнило, что разрушений на авиабазе после атаки нет, она работает в штатном режиме.