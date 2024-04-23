Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность украинского посла в Великобритании в течение нескольких недель, Лондон уже согласовал его кандидатуру, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Киев 24».

Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку в начале февраля. Этому предшествовало несколько недель обсуждения в СМИ его возможной отставки в том числе на фоне разногласий с главой государства. 7 марта Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.

«Говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — объяснял назначение экс-главкома президент.

Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он лишился должности после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

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