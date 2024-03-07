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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назначил Залужного на новую должность

Залужный станет послом Украины в Великобритании
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный два года был главкомом ВСУ, при нем началась российская военная операция. Он ушел в отставку в начале февраля и теперь займет место посла Вадима Пристайко, которого уволили в прошлом году после критики Зеленского
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Кандидатуру Залужного на этот пост согласовал президент Владимир Зеленский, уточнили в ведомстве. Киев направил Лондону запрос на агреман (предварительное согласие на дипломатическое назначение).

Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года и на этой должности застал начало российской военной операции. В отставку он ушел 8 февраля 2024 года, этому предшествовали недели обсуждения его возможного увольнения. После отставки Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты». Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который до этого был командующим Сухопутными войсками Украины.

По данным источников The Washington Post, Киев заранее уведомил Вашингтон об отставке главкома. В Белом доме не стали поддерживать это решение или возражать, писало издание.

В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход военной операции. «Она будет продолжаться до достижения целей», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82% против 72%), свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг» Из них также следовало, что в случае выборов с участием Зеленского и Залужного они оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый бы получил 47,4%, второй — 30,7%).

С критикой решения уволить Залужного выступал мэр Киева Виталий Кличко. «Мы должны объединиться вокруг людей, пользующихся наибольшей поддержкой, таких как Залужный, который имеет самый высокий рейтинг в опросах», — считает он.

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Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он был уволен после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Уоллес выразил разочарование продолжающимися просьбами Киева о поставке оружия, сказав, что Британия — не «Амазонка» и не «служба доставки». Зеленский после этого сказал: «Как мы еще можем выразить нашу благодарность? Мы можем проснуться утром и поблагодарить министра. Пусть он напишет мне и скажет, как его отблагодарить».

Пристайко в интервью Sky News назвал реакцию украинского лидера «нездоровым сарказмом». Через несколько дней посла освободили от должности.

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Валерий Залужный посол Великобритания Владимир Зеленский
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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