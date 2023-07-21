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Зеленский уволил раскритиковавшего его посла в Великобритании

Зеленский уволил раскритиковавшего его посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко
Сюжет
Военная операция на Украине
Пристайко был назначен послом в Британии летом 2020 года. Ранее дипломат, комментируя слова Зеленского о готовности благодарить Лондон за помощь каждое утро, сказал, что «сарказм между дружественными странами не нужен»
Вадима Пристайко
Вадима Пристайко (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Пристайко в интервью Sky News прокомментировал реакцию Зеленскогона слова Уоллеса, рекомендовавшего Киеву быть благодарным за помощь Лондона. «Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм», — заявил посол 13 июля.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что западные страны хотели бы видеть со стороны Киева «толику благодарности» за военную помощь, отметив, что «мы не Amazon». Зеленский тем же вечером предложил украинцам «с утра просыпаться и благодарить министра». Глава государства записал видеообращение к гражданам страны, в котором 47 раз сказал «спасибо» всем, кто помогает Украине. При этом он подчеркнул, что Киев действительно признателен союзникам за поставки оружия и другую поддержку.

Пристайко, комментируя высказывание президента Украины, сказал, что «саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского». По мнению дипломата, «сарказм между дружественными странами не нужен».

Уоллес после этого заявил, что был неправильно понят; министр имел в виду, что «Украине нужно иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. По словам британского министра, комментарий об Amazon был призван показать, что отношения между двух стран партнерские, а не «транзакционные». По состоянию на март 2023 года объем военной помощи Украине со стороны Британии составил £2,3 млрд.

Пристайко после победы Зеленского на выборах весной 2019 года был назначен на должность заместителя руководителя офиса президента. В августе того же года он возглавил МИД страны, где проработал до марта 2020-го. Затем он три месяца провел на должности вице-премьера и в июле 2020 года стал послом Украины в Великобритании.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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