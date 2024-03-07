Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост

Экс-главком ВСУ Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, сам говорил Зеленскому, что выбирает дипломатическую карьеру, заявил украинский президент. Залужный покинул пост на фоне разногласий с Зеленским

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный сегодня, 7 марта, украинским послом в Великобритании, сам говорил ему о предпочтении дипломатического направления.

«Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — написал Зеленский в телеграм-канале.

О назначении Залужного на должность посла сообщил МИД Украины, уточнив, что президент страны согласовал его кандидатуру.

Залужный с 2021 года был главнокомандующим ВСУ, этот пост он покинул 8 февраля. Этому предшествовало несколько недель обсуждения в СМИ его возможной отставки в том числе на фоне разногласий с Зеленским. В числе вариантов назначения для Залужного после увольнения назывались в том числе пост главы Службы нацбезопасности и обороны и должность посла в одной из европейских стран.

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82% против 72%), следовало из итогов опроса группы «Рейтинг». Согласно им, в случае выборов с участием Зеленского и Залужного они оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый бы получил 47,4%, второй — 30,7%). Выборы президента на Украине должны были пройти в марте, а срок полномочий Зеленского истекает в мае, однако из-за объявленного в стране военного положения голосование проводиться не будет.

С критикой решения уволить Залужного выступал мэр Киева Виталий Кличко. «Мы должны объединиться вокруг людей, пользующихся наибольшей поддержкой, таких как Залужный, который имеет самый высокий рейтинг в опросах», — считает он.

В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход военной операции. «Она будет продолжаться до достижения целей», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Должность посла Украины в Великобритании была вакантна с середины июля прошлого года. Тогда занимавшего этот пост Вадима Пристайко уволили после критики президента Зеленского. Тот с сарказмом ответил на заявление главы британского Минобороны Бена Уоллеса о разочаровании продолжающимися просьбами Киева о поставке вооружений. Пристайко в интервью Sky News назвал слова Зеленского «нездоровым сарказмом», спустя несколько дней его уволили.