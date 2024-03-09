«Зеркало недели» сообщило, что Залужного признали негодным к службе
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
Это произошло зимой, уточнили источники, не называя дату.
Как рассказали собеседники издания, после отставку Залужного вывели в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, но новую должность «адекватную уровню подготовки и опыта Залужного» не предложили, из-за чего он решил уволиться с военной службы, чтобы иметь право сменить род деятельности. Задержка почти в месяц (Залужный ушел с поста главкома 8 февраля, а о его назначении послом стало известно 7 марта) была связана с отсутствием юридической ясности, кто должен был увольнять генерала — министр обороны или президент.
В период мобилизации на Украине военнослужащие могут быть уволены со службы среди прочего в связи с состоянием здоровья по решению военно-врачебной комиссии.
Если бы Залужный без занятия должности пребывал в распоряжении министра больше двух месяцев, по закону ему бы прекратили выплачивать действующее довольствие, за исключением оклада по воинскому званию. Генеральский оклад на Украине составляет 1762 гривен в месяц — около 4,2 тыс. руб.
Залужный был главнокомандующим с 2021 года. 7 марта он получил должность посла в Великобритании.
«Говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — объяснил назначение Залужного президент Владимир Зеленский.
Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он лишился должности после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.
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