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Военная операция на Украине ,  
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«Зеркало недели» сообщило, что Залужного признали негодным к службе

ZN: врачебная комиссия признала экс-главкома Залужного негодным к службе в армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный после отставки с поста главкома решил уволиться из армии и прошел врачебную комиссию, признавшую его негодным, выяснило «Зеркало недели». В армии без занятия должности он получал бы лишь генеральский оклад в 1762 гривны
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Это произошло зимой, уточнили источники, не называя дату.

Как рассказали собеседники издания, после отставку Залужного вывели в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, но новую должность «адекватную уровню подготовки и опыта Залужного» не предложили, из-за чего он решил уволиться с военной службы, чтобы иметь право сменить род деятельности. Задержка почти в месяц (Залужный ушел с поста главкома 8 февраля, а о его назначении послом стало известно 7 марта) была связана с отсутствием юридической ясности, кто должен был увольнять генерала — министр обороны или президент.

В период мобилизации на Украине военнослужащие могут быть уволены со службы среди прочего в связи с состоянием здоровья по решению военно-врачебной комиссии.

Если бы Залужный без занятия должности пребывал в распоряжении министра больше двух месяцев, по закону ему бы прекратили выплачивать действующее довольствие, за исключением оклада по воинскому званию. Генеральский оклад на Украине составляет 1762 гривен в месяц — около 4,2 тыс. руб.

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Залужный был главнокомандующим с 2021 года. 7 марта он получил должность посла в Великобритании.

«Говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — объяснил назначение Залужного президент Владимир Зеленский.

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Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он лишился должности после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Валерий Залужный Украина
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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