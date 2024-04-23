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Военная операция на Украине ,  
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В Евросоюзе связали с Россией «большую проблему» в отношениях с Китаем

Кварнстрем: для отношений Китая с ЕС поддержка России стала большой проблемой
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сотрудничеству Китая и Европы мешает его активная помощь в адрес России, указал Брюссель. Пекин требует не ущемлять его право на торговлю с любой страной
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Пекин продолжает поддерживать Россию, это стало «большой проблемой» в отношениях Китая и Евросоюза, заявил управляющий директор азиатского департамента в Европейской службе внешних связей Никлас Кварнстрем, передает Bloomberg.

«Это не то, что мы можем игнорировать в любых наших отношениях. Как геополитический игрок, мы должны постоять за себя, и именно это мы делаем в условиях экономического дисбаланса и нашей собственной безопасности», — сказал Кварнстрем.

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Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

Китайский МИД прежде заявлял о приверженности к «мирной позиции» в ситуации с конфликтом России и Украины и отрицал сведения разведки США о согласии поставлять оружие для российской армии.

Давление на Китай по поводу поддержки России оказывают и власти США. Как выяснила The Financial Times, госсекретарь Энтони Блинкен намерен в скором времени дать Пекину самое ясное предупреждение о последствиях таких действий. А источники The Wall Street Journal сообщали, что США разрабатывают санкции против китайских банков, сотрудничающих с Россией.

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Фото:Getty Images

Американские рестрикции уже оказали влияние на работу китайских банков с российскими клиентами. Некоторые китайские банки (среди них крупнейшие Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China и другие) перестали принимать определенные платежи из России.

«Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено, и мы будем твердо защищать наши законные права и интересы», — настаивает китайский МИД.

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