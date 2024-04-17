 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться

Bloomberg: из-за риска санкций экспорт Китая в Россию упал на рекордные 16%
Сюжет
Война санкций
Экспорт Китая в Россию показал снижение впервые с середины 2022-го, что связано с отказом китайских банков проводить платежи из-за риска вторичных санкций США, пишет Bloomberg. Москва называла Пекин ключевым торговым партнером
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайский экспорт в Россию в марте упал на 16% (год к году), что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Как отмечает агентство, резкое снижение экспорта происходит на фоне растущих санкционных угроз со стороны США, которые ранее пригрозили вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

Из подсчетов Bloomberg следует, что экспорт китайских товаров в Россию начал резко снижаться с конца марта: если к тому моменту объем торговли (год к году) рос на 150%, то уже к сентябрю рост составлял менее 25%, а к марту объем торговли и вовсе снизился в соотношении с аналогичным периодом прошлого года.

Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков пояснил, что сигналы США о рисках вторичных санкций, связанных с Россией, ведут к тому, что «торговые расчеты занимают больше времени, и российские импортеры все чаще вынуждены полагаться на страны Центральной Азии для облегчения этой торговли».

Часть крупных банков Китая перестала принимать платежи из России
Бизнес
Фото:c40 / ZUMA / Global Look Press

В декабре Минфин США объявил, что наложит вторичные санкции на банки и финансовые организации, которые содействуют сделкам, в рамках которых Россия закупает полупроводники, шарикоподшипники и другое оборудование, необходимое для ее вооруженных сил, даже если они не в курсе, что делают это. После этого ряд китайских банков ввел ограничения на прием платежей от российских клиентов.

По данным «Известий», платежи из России перестали принимать ICBC, China Construction Bank (CCB), Bank of China, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснял, что, несмотря на дружбу России с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с западными странами. По его словам, рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с Россией, юани отправляются в Китай, пояснил эксперт.

Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко в комментарии для «Коммерсанта» подтвердил, что оплата, особенно при перевозках из Китая, становится проблемой: деньги за товар могут идти месяцами. Операционный директор СДЭК Александр Хандогин связал падение цен на автоперевозки в России с трудностями с трансграничными платежами, в том числе с Китаем: «Ожидаем, что подобная динамика сохранится в течение ближайших месяцев».

Каких товаров из Китая Россия стала закупать больше в 2022 году
Экономика
Фото:Wang He / Getty Images

В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достигал рекордных $240 млрд. За прошедший год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.

Россия осуждает и считает незаконными западные санкции. У страны есть необходимый потенциал, чтобы преодолевать затруднения в торгово-экономических отношениях с Китаем, которые связаны со вторичными санкциями США и ЕС, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вторичные санкции Китай экспорт Россия США
Материалы по теме
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
Бизнес
Экономисты оценили перспективы второго «китайского шока»
Экономика
Глава АвтоВАЗа предложил бороться с китайской экспансией утильсбором
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
В Удмуртии дали пожизненное отцу, зарезавшему двух детей из-за развода Общество, 14:59
Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах ради ЕС Политика, 14:53
«СберМаркетинг» и «Маер» запустили онлайн-калькулятор эффективности мерча Пресс-релиз, 14:50
Сотрудник все время сидит на больничном. Как его уволить Pro, 14:47
Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина Политика, 14:44
ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90% Финансы, 14:44
Мосгорсуд утвердил два приговора за хищение ₽550 млн из средств ОПК Общество, 14:42
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В футболе проверят новые способы наказать вратаря за затягивание времени Спорт, 14:35
Россияне рассказали о давке и «информационном вакууме» в аэропорту Дубая Общество, 14:31
Программу бесплатной газификации расширили на садоводческие товарищества Недвижимость, 14:28
«Аэрофлот» объявил расписание вылета задержанных в Дубае рейсов Общество, 14:26
В Goldman Sachs назвали риски для цены биткоина после халвинга Крипто, 14:24
Какие инструменты общения выбирают начальники и что плохо работает Pro, 14:14
Над Брянской областью уничтожили украинские метеозонды Политика, 14:13