Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться

Экспорт Китая в Россию показал снижение впервые с середины 2022-го, что связано с отказом китайских банков проводить платежи из-за риска вторичных санкций США, пишет Bloomberg. Москва называла Пекин ключевым торговым партнером

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Китайский экспорт в Россию в марте упал на 16% (год к году), что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Как отмечает агентство, резкое снижение экспорта происходит на фоне растущих санкционных угроз со стороны США, которые ранее пригрозили вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

Из подсчетов Bloomberg следует, что экспорт китайских товаров в Россию начал резко снижаться с конца марта: если к тому моменту объем торговли (год к году) рос на 150%, то уже к сентябрю рост составлял менее 25%, а к марту объем торговли и вовсе снизился в соотношении с аналогичным периодом прошлого года.

Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков пояснил, что сигналы США о рисках вторичных санкций, связанных с Россией, ведут к тому, что «торговые расчеты занимают больше времени, и российские импортеры все чаще вынуждены полагаться на страны Центральной Азии для облегчения этой торговли».

В декабре Минфин США объявил, что наложит вторичные санкции на банки и финансовые организации, которые содействуют сделкам, в рамках которых Россия закупает полупроводники, шарикоподшипники и другое оборудование, необходимое для ее вооруженных сил, даже если они не в курсе, что делают это. После этого ряд китайских банков ввел ограничения на прием платежей от российских клиентов.

По данным «Известий», платежи из России перестали принимать ICBC, China Construction Bank (CCB), Bank of China, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснял, что, несмотря на дружбу России с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с западными странами. По его словам, рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с Россией, юани отправляются в Китай, пояснил эксперт.

Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко в комментарии для «Коммерсанта» подтвердил, что оплата, особенно при перевозках из Китая, становится проблемой: деньги за товар могут идти месяцами. Операционный директор СДЭК Александр Хандогин связал падение цен на автоперевозки в России с трудностями с трансграничными платежами, в том числе с Китаем: «Ожидаем, что подобная динамика сохранится в течение ближайших месяцев».

В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достигал рекордных $240 млрд. За прошедший год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.

Россия осуждает и считает незаконными западные санкции. У страны есть необходимый потенциал, чтобы преодолевать затруднения в торгово-экономических отношениях с Китаем, которые связаны со вторичными санкциями США и ЕС, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.