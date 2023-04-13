В слитых документах США нашли данные о согласии Китая дать России оружие

В слитых документах американской разведки говорится о получении данных о согласии Пекина поставить оружие Москве под видом гражданской техники. Пекин неоднократно отрицал такие планы

Фото: Petra Wallner / Global Look Press

В утечке документов американской разведки оказались результаты прослушки, свидетельствующие о планах поставлять оружие России, пишет The Washington Post.

По данным издания, согласно документу американским спецслужбам удалось перехватить сверхсекретную сводку российской Службы внешней разведки (СВР) о том, что Центральная военная комиссия Китая «одобрила дополнительные поставки» вооружений в Россию. Документ составлен 23 февраля офисом директора Нацразведки США (ODNI) и называется «Отчет о наблюдении». Информация о Китае приведена в подзаголовке: «Пекин, по сообщениям, одобряет поставки летальной помощи в Россию».

По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую технику.

Власти США неоднократно призывали Китай не помогать России поставками вооружений. Госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что «если сведения о поставках подтвердятся, то это может создать серьезную проблему для нас и наших отношений». Он также уточнял: под оружием США имеют в виду широкий спектр военных поставок — от боеприпасов до самого оружия.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказывал о своем оптимизме в этом вопросе, надеясь, что Китай последует советам западных стран и откажется от поставок. Власти США, однако, начали консультации с союзниками по возможным санкциям против Китая, связанным с поиском доказательств военных поставок, говорили источники Reuters. В Киеве призывали «в хорошем смысле слова» к агрессивной реакции, если обвинения подтвердятся.

«США не имеют права отдавать приказы Китаю. Мы никогда не примем критику США, принуждение и давление на китайско-российские отношения», — заявляли в китайском МИДе. Представители Пекина также называли сообщения о намерении поставить вооружения Москве дезинформацией.

Российская сторона согласилась с позицией Китая. «Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.