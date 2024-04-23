Politico узнало об обеспокоенности США из-за отношений России с Африкой

США старались убедить африканских лидеров не сотрудничать с Россией в военной сфере и развивать демократию, но безуспешно, пишет Politico. Путин заявлял, что Москва «не лезла» в Африку, страны сами хотят с ней работать

Власти США начали осознавать, что их «стратегия давления» на страны Африки в попытке побудить их разорвать связи с Россией и развивать демократию не работает, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников агентства, разрыв военного соглашения с Нигером, где к власти пришла военная хунта, и решение о выводе американских войск из этой страны заставили администрацию Джо Байдена пересмотреть подход к поддержке своих союзников «в нестабильных частях Африки».

Politico отмечает, что такие страны как Чад, Центральноафриканская Республика, Мали и Ливия, обращались к России за помощью в сфере безопасности. Теперь к ним присоединился Нигер. Bloomberg писал, что в пяти африканских странах, в том числе в Нигере, разместят российский «Африканский корпус», который заменит миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. В начале апреля «РИА Новости» написало о прибытии в Нигер российских инструкторов для помощи местным силам в борьбе с терроризмом, а государственный телеканал RTN сообщил о размещении там российских зенитных систем ПВО.

Американские власти, как пишет Politico, все больше обеспокоены ситуацией в Нигере, который укрепляет военные связи с Россией. Если военные США уйдут из страны, Вашингтон потеряет доступ к своей базе для беспилотных летательных аппаратов, которая имеет большое значение для борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России), отмечает издание.

Помимо того, США не хотят уходить из стран, испытывающих проблемы с демократией, «в момент, когда они наиболее уязвимы», сказал один из чиновников. По данным газеты, Вашингтон, пытаясь отговорить африканские страны от сотрудничества с Москвой, «разоблачал деятельность российских наемников на континенте», в том числе нарушения прав человека с их стороны (западные государства заявляли о таких нарушениях со стороны ЧВК «Вагнер» и вводили против группы санкции).

По словам экс-сотрудника ЦРУ Кэмерона Хадсона, когда африканские страны, в которых произошли перевороты, «выгнали французов», американские войска попытались взять на себя роль миротворцев, чтобы сохранить там свое присутствие: «Это явно не работает. Мы выходим, а Россия заходит». Американское законодательство не разрешает финансировать правительства, которые захватили власть в результате мятежа, но США пытались поддерживать дипломатические отношения с этими странами.

Африканские лидеры, которые хотят поддерживать отношения с Вашингтоном, отвергали предложения развивать демократию в своих странах, пишет Politico. «Большинство из них не хотят, чтобы им указывали, что делать. Запад уже давно учит африканские страны, как ими управлять, и они, наконец, сказали «Довольно», — говорит один из собеседников газеты.

По данным издания, некоторые лидеры в африканских странах приветствовали российское военное присутствие, поскольку считают, что Москва, в отличие от Вашингтона, способна быстро оказать помощь в сфере безопасности. «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие, и они продают его, включая стрелковое и вертолеты. В Африке есть множество проблем с безопасностью, и африканцам необходимо оружие», — сказал один из американских чиновников.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва «не лезла» в Африку и не стремилась «выдавить» другие страны, в том числе Францию, с континента. По его словам, именно африканские лидеры изъявили желание работать с Россией.