Россия стала поставлять больше товаров в Африку, чем в обе Америки

С 2023 года Африка стала для России более значимым экспортным направлением, чем Северная и Южная Америка, следует из данных ФТС. Перспективны поставки на Африканский континент удобрений и продукции машиностроения, говорят эксперты

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В 2023 году Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: доля первой практически удвоилась — с 2,5% в 2022 году до почти 5% по итогам 2023-го, а доля макрорегиона «Америка» опустилась с 3,5% (2022 год) до 2,9%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Если сравнивать с «досанкционным» 2021 годом, доля Африки в российском экспорте товаров возросла с 3 до 5%, а доля Америки снизилась с 6 до 3%, уточняет ЦМАКП (показатели округлены до целых).

По данным ФТС, в 2023 году российский экспорт в Африку в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Американский регион сократился на 40% — $12,2 млрд. За январь—февраль 2024 года (данных за март еще нет) экспорт в Африку составил $2,5 млрд (снижение на 2% к тому же периоду годом ранее), экспорт в Америку — $1,7 млрд. В Американский макрорегион включаются страны Карибского бассейна, Центральной Америки, Южной Америки и Северной Америки (в разрезе отдельных стран ФТС с 2022 года данные не раскрывает). РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Почему Африка обошла Америку

Доля стран Африки в российском товарообороте (4,2% в экспорте, по данным за январь—февраль 2024 года; 1,2% — в импорте за тот же период) в целом соответствует вкладу Африканского континента в мировую экономику и глобальную торговлю (менее 3%), говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. С весны 2022 года произошло кратное (примерно в 6 раз) сокращение российского экспорта в США, и это обусловило снижение важности всего региона Америки, указывает он. По словам Фиранчука, до 2022 года в российском экспорте в Северную и Южную Америки на долю США приходилось более половины поставок.

Импорт российских товаров в США за первые два месяца 2024 года составил лишь $532 млн — по сравнению с $1,15 млрд за тот же период 2023 года и $3,6 млрд в январе—феврале 2021-го, следует из данных таможенной статистики США. 70% объема 2024 года пришлись на удобрения и ядерное топливо — почти единственные статьи российского экспорта в США, не затронутые санкциями и заградительными тарифами.

Перенаправление товаров российского экспорта на рынки нейтральных стран Американского региона было крайне ограниченным и не смогло компенсировать значительное падение экспорта в США, говорит научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов.

Что Россия продает в Африку

Традиционно основными товарами экспорта в страны Африки из России были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование, говорит Кузнецов. «Косвенные данные показывают, что этот перечень не претерпел существенных изменений в 2022–2023 годах», — отмечает он.

Так, в 2021 году 29% товарного экспорта России в Африку приходилось на продукцию машиностроения ($4,2 млрд), а еще 24% — на зерновые ($3,5 млрд), следует из данных Российского экспортного центра (РЭЦ), предоставленных РБК. Кроме того, углеводородного топлива было поставлено на $2,9 млрд.

В 2023 году экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли и поставки пшеницы, указывает Кузнецов со ссылкой на данные различных СМИ (такая статистика со стороны ФТС сейчас закрыта). «Экспорт машин и оборудования, химических товаров также остался на сильных позициях, хотя и, судя по всему, впечатляющих темпов роста не продемонстрировал», — добавляет он.

Фиранчук, однако, подчеркивает: доминирование сырья в российском экспорте приводит к тому, что стоимостные объемы волатильны из-за колебания цен, а географическая структура экспорта достаточно подвижна, так как сырье относительно просто можно перенаправить на другие рынки. В 2023 году действительно произошел значимый рост поставок нефтепродуктов на рынки Африки (но также и стран Латинской Америки). Но прогнозировать дальнейшую динамику в этой части экспорта сложно, так как российские экспортеры могут легко переключиться на другие рынки в случае изменения рыночной или политической конъюнктуры, отмечает эксперт.

«Более стабильными представляются поставки российского продовольствия (зерна) на рынки африканских стран. В этой части российского экспорта не предполагается значимых изменений, особенно учитывая, что на поставки зерна не распространяются санкции», — подчеркивает Фиранчук. С другой стороны, относительно туманными ему видятся перспективы поставок российской техники (в том числе вооружений) в страны Африки, которые были важными покупателями в предыдущие годы.

Россия в ноябре 2023 года начала бесплатные поставки зерна в несколько стран Африки (также включаются в экспортную статистику). Тем самым Россия стремится навязать свое влияние на континенте, пишет 16 апреля журнал Africa Defense Forum, публикуемый Африканским командованием вооруженных сил США.

Какие страны Африки больше всего закупают у России

В Африке наиболее важные торговые партнеры России находятся на севере континента (примерно 2/3 экспорта 2021 года), и географически они заметно ближе (в первую очередь к западным регионам России), чем страны Америки, указывает Кузнецов. Недружественные страны на континенте отсутствуют.

По данным РЭЦ, в 2021 году Россия больше всего поставляла товаров в Египет (28% общих экспортных объемов в Африку, или $4,2 млрд), Алжир (20%, или $3 млрд), Сенегал (8%, $1,2 млрд), Марокко (тоже 8%, или $1,2 млрд).

По данным египетской статистики, переданной в ООН, в 2023 году Египет закупил российских злаков на $2,55 млрд, черных металлов — на $0,55 млрд, растительных масел — на $0,52 млрд (крупнейшие позиции импорта из России).

В расчетах России за экспорт товаров в Африку 38% оплачивалось в рублях в 2023 году (против лишь 1,7% в 2021-м), 14% — в «недружественных» валютах, а еще почти 48% — в «прочих валютах», к которым, как предполагается, преимущественно относится китайский юань.

Каков потенциал экспорта в Африку

К 2030 году Россия может нарастить торговлю с Африкой минимум вдвое относительно уровня 2022 года, заявлял министр экономики Максим Решетников. «Африка сейчас — это 1,5 млрд человек, к 2030 году — это 1,7 млрд человек, и прогноз демографов к 2100 году — 3 млрд человек. Это крупнейший рынок, причем рынок, который растет», — размышлял он.

Несмотря на то что в последние пять лет страны Африки демонстрировали динамику роста хуже мировой экономики, прогноз МВФ предполагает рост стран Африки южнее Сахары быстрее среднемировых темпов, напоминает Кузнецов. «Можно ожидать, что позиции России на рынках товаров, которые сейчас активно поставляются в страны Африки (АПК, нефтепродукты, химическая промышленность), будут укрепляться или как минимум сохраняться. Перспективы наращивания экспорта мы видим в поставках древесины, черных и цветных металлов, удобрений», — перечисляет он.

«Если мы посмотрим на Африку, железнодорожная инфраструктура там крайне изношена, подвижной состав имеет возраст более 30 лет, в некоторых странах — 50 лет. Железнодорожная инфраструктура там разрознена», — сказал 18 апреля на вебинаре старший эксперт по экспортному маркетингу и исследованиям РЭЦ Андрей Филимонов. Но в Африку мало инвестируют, потому что проблемой является окупаемость проекта и защита инвестиций. «Нужно искать консорциумы, которым будет выгодно и интересно работать комплексно с зарубежными рынками; для продукции машиностроения — это магистральный путь. Эти консорциумы могут быть преимущественно российскими, состоящими из российских компаний, или там могут быть партнеры из стран БРИКС (например, Индия, с которой сотрудничает «Трансмашхолдинг»), — сказал Филимонов.

«Если мы посмотрим на Ближний Восток и Африку, мы увидим, что они очень слабо представлены в производстве железа, стали в силу ограниченности ресурсов. Но при этом это именно те регионы, где идет активное строительство, в частности на Аравийском полуострове», — добавляет руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем РЭЦ Георгий Семенов.

Сейчас доля России в совокупной торговле африканских стран — около 3%. Эта доля может удвоиться к 2030 году при наиболее благоприятном стечении обстоятельств, считает Кузнецов, но более реалистичным выглядит выход на целевое значение в 4–5%. Дело в том, что по мере роста экономик африканских стран структура их импорта будет все больше сдвигаться в сторону потребительских промышленных товаров, а на этих рынках пока российским производителям конкурировать сложнее, объясняет эксперт.

Основными сдерживающими факторами расширения присутствия на континенте (помимо известных проблем с инфраструктурой и институтами) является дисбаланс торговли, замечает Фиранчук. «Континент мало что может предложить российской экономике, кроме фруктов и кофе», — говорит он. В результате африканские партнеры получают мало средств от своего экспорта в Россию, а это наряду с ограничениями на использование резервных валют может привести к необходимости постоянного кредитования этих партнеров, несвоевременной оплате товаров или просто зависанию платежей, резюмирует Фиранчук.