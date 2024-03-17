Нигер разорвал военное соглашение с США

Власти Нигера объявили о разрыве военного соглашения США, по которому американские военные находились в стране для борьбы с терроризмом. Хунта объяснила свое решение нарушением дипломатических протоколов со стороны Вашингтона

Находящиеся у власти в Нигере военные разорвали соглашение с США, которое разрешает американскому контингенту находиться в стране, передает Reuters со ссылкой на представителя переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

Решение вступает в силу немедленно.

Такое решение нигерская хунта приняла после визита в страну американских чиновников. Делегацию возглавила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Пхи и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США.

Абдраман пояснил, что делегация США не соблюдала дипломатический протокол, а Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня. Он добавил, что речь шла о текущих преобразованиях в оборонной сфере Нигера и военном сотрудничестве между двумя странами.

По данным Reuters, по состоянию на прошлый год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих. Американские военные использовали две базы, включая базу для беспилотников. Она находится недалеко от города Агадес в центральной части Нигера и обошлась более чем в $100 млн.

Географическое положение Нигера, относительная боеспособность вооруженных сил и готовность работать с западными странами помогли превратить его в ключевого партнера США по борьбе с терроризмом, писал журнал Foreign Policy в 2017 году.

Нигер является важным центром, из которого США проводят разведывательные и наблюдательные полеты в регионе, отмечал CNN. Они позволяют военным отслеживать насильственную экстремистскую деятельность в таких горячих точках, как соседние Мали и Буркина-Фасо.

Переворот в Нигере организовала группа военных в июле 2023 года, отстранив от власти избранного президента Мохамеда Базума. Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью. США и Европейский союз осудили переворот, а Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок.

Осенью 2023 года Франция начала вывод своих войск из Нигера, чего ранее потребовали новые власти страны. Процесс был завершен к концу декабря.