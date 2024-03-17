 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переворот в Нигере ,  
0 

Нигер разорвал военное соглашение с США

Нигер разорвал соглашение с США о присутствии американских военных
Сюжет
Переворот в Нигере
Власти Нигера объявили о разрыве военного соглашения США, по которому американские военные находились в стране для борьбы с терроризмом. Хунта объяснила свое решение нарушением дипломатических протоколов со стороны Вашингтона

Находящиеся у власти в Нигере военные разорвали соглашение с США, которое разрешает американскому контингенту находиться в стране, передает Reuters со ссылкой на представителя переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

Решение вступает в силу немедленно.

Такое решение нигерская хунта приняла после визита в страну американских чиновников. Делегацию возглавила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Пхи и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США.

Абдраман пояснил, что делегация США не соблюдала дипломатический протокол, а Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня. Он добавил, что речь шла о текущих преобразованиях в оборонной сфере Нигера и военном сотрудничестве между двумя странами.

По данным Reuters, по состоянию на прошлый год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих. Американские военные использовали две базы, включая базу для беспилотников. Она находится недалеко от города Агадес в центральной части Нигера и обошлась более чем в $100 млн.

ЭКОВАС сняло санкции с Нигера
Политика

Географическое положение Нигера, относительная боеспособность вооруженных сил и готовность работать с западными странами помогли превратить его в ключевого партнера США по борьбе с терроризмом, писал журнал Foreign Policy в 2017 году.

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России растет вопреки прогнозам — The Economist
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

Нигер является важным центром, из которого США проводят разведывательные и наблюдательные полеты в регионе, отмечал CNN. Они позволяют военным отслеживать насильственную экстремистскую деятельность в таких горячих точках, как соседние Мали и Буркина-Фасо.

Переворот в Нигере организовала группа военных в июле 2023 года, отстранив от власти избранного президента Мохамеда Базума. Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью. США и Европейский союз осудили переворот, а Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок.

Осенью 2023 года Франция начала вывод своих войск из Нигера, чего ранее потребовали новые власти страны. Процесс был завершен к концу декабря.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Алексей Браверман
Нигер США американский контингент
Материалы по теме
Нигер отказался от военных соглашений с ЕС после визита делегации России
Политика
Первые французские военные покинули Нигер
Политика
Премьер Нигера заявил, что возможность вторжения в страну сохраняется
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Экономика США получила стимул после падения цен на «закулисное топливо» Экономика, 01:59
Нигер разорвал военное соглашение с США Политика, 01:32
В Калужской области уничтожили три беспилотника Политика, 01:15
В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200 Политика, 00:52
Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск Политика, 00:49
Быстро доезжать до работы и жить на природе: квартира-компромисс в Москве РБК и ПИК, 00:31
Общественный штаб сообщил о кибератаках из США на ДЭГ в Москве Политика, 00:25
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Дрон-камикадзе атаковал грузовик с зерном в Белгородской области Политика, 16 мар, 23:48
Франция предложит России прекратить огонь на Олимпиаду Политика, 16 мар, 23:36
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 16 мар, 23:32
Журналистка Анна Никитенко погибла в ДТП в Омской области Общество, 16 мар, 23:24
В Мексике похитили москвичку у границы США Общество, 16 мар, 23:20
В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией Политика, 16 мар, 22:53
Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу в Новосибирске Общество, 16 мар, 22:17