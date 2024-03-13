Путин связал острую реакцию Макрона в адрес России с ситуацией в Африке

Путин не исключил, что острая реакция Макрона в адрес России связана с Африкой

Слова Макрона об отправке западных войск на Украину и другие антироссийские заявления могут быть связаны с «обидой» за ситуацию в Африку, где Россия, в отличии от Франции, усиливает свои позиции, заявил Путин

Фото: Григорий Дукор / ТАСС

Острая реакция президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

Так, отвечая на вопрос, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте, Путин заявил: «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал глава государства.

Вместе с этим президент подчеркнул, что Москва «не лезла» в Африку и не стремилась «выдавить» Париж с континента, напротив, это африканские лидеры изъявили желание работать с Россией. В качестве примера он привел «небезызвестную» ЧВК «Вагнер». «Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — отметил Путин.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправки войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам президента Франции, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Однако уже Politico 9 марта сообщило о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.