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Переворот в Нигере ,  
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США выведут войска из Нигера

США согласились вывести военный контингент из Нигера по требованию хунты
Сюжет
Переворот в Нигере
Попытки США договориться о сохранении контингента в Нигере провалились, военные находились там для борьбы с терроризмом. Отношения между странами ухудшились после военного переворота. Новые власти начали сближение с Россией
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Власти США согласились вывести весь военный контингент из Нигера в течение нескольких месяцев, всего страну покинут более тысячи американских военнослужащих пишут Washington Post (WP), CBS, Reuters и New York Times со ссылкой на источники.

Решение ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной шесть лет назад за $110 млн. С ее помощью США отслеживали и пресекали активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних странах.

В течение нескольких месяцев американские чиновники пытались предотвратить эту ситуацию. Встречи высокопоставленных сотрудников Пентагона и Гослепартамента с нигерийскими коллегами были напряженными, местные власти обвиняли их в попытке оказать давление по вопросу построения связей с Россией, Ираном и другими соперниками США.

Американские чиновники отмечали, что стратегически выгодному расположению Нигера и его прежней готовности к сотрудничеству будет сложно найти замену. Пентагон обсуждает размещение служащих в странах Западной Африки.

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Политика
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Разорвать военное сотрудничество с США решила военная хунта, пришедшая к власти в Нигере, свергнув демократически избранного президента Мохамеда Базума в июле прошлого года. США осудили действия армии и назвали произошедшее переворотом, что ухудшило отношения двух государств.

По оценкам Всемирного банка, 11,5 млн нигерийцев (44% населения) живут в крайней нищете. После переворота нападения группировок участились, сотни школ остаются закрытыми из-за кризисной ситуации с безопасностью.

В начале года источники Bloomberg рассказали, что в Нигере будет размещен российский «Африканский корпус», который заменит миссии ЧВК «Вагнер». Это подразделение планировали сформировать из новичков и бывших вагнеровцев и направить также в еще четыре африканские страны — Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и Ливию.

В середине апреля госагентство «РИА Новости» сообщило о прибытии «российских специалистов» в Нигер. «Африканский корпус на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал один из прибывших. Нигерийское телевидение сообщало о размещении в Нигере российских систем ПВО.

Президент Владимир Путин в марте побеседовал по телефону с лидером хунты, главой Национального совета по защите Нигера Абдурахаманом Тчиани. Среди прочего, они обсудили координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

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