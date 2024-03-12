 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдеп запросил $322 млн на борьбу с влиянием России и Китая в Африке

Госдеп США запросил $322 млн на борьбу с влиянием России и Китая в Африке

Госдеп США запросил $322,5 млн на поддержку результатов саммита 2022 года с участием стран Африки, а также противодействие влиянию России и Китая на континенте, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Госдеп затребовал средства в рамках бюджета, который администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса на 2025 год, Деньги направят на поддержку результатов встречи, «включая обязательства по построению более стабильной и инклюзивной африканской экономики», сказано в сообщении.

Часть средств ведомство намерено потратить на борьбу с климатическими проблемами. Также с их помощью Госдеп собирается «оживить демократию и защитить права человека», «уравновесить влияние Китайской Народной Республики и России» в Африке и «возродить союзы и партнерство» по всему континенту.

Саммит с участием лидеров 49 африканских стран и руководства Африканского союза прошел в Вашингтоне в декабре 2022 года. Мероприятие было призвано продемонстирировать, что США выступают партнером государств Африки на фоне растущей конкуренции в регионе с Китаем, писал Reuters.

Посольство России обвинило США в «грязных схемах» в Африке
Политика
Вид на посольство РФ в Вашингтоне

Сотрудничество африканских стран с Россией нарастало на фоне введения Западом санкций против Москвы. Так, 27–28 июля в Санкт-Петербурге во второй раз прошел саммит Россия — Африка. Мероприятие было посвящено широкому спектру контактов между Россией и государствами Африки: континент представляли делегации из 48 стран. Также на мероприятии присутствовали представители пяти крупнейших интеграционных объединений региона.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что Африка стала одним из полюсов многополярного мира, а сотрудничество Москвы с континентом в последние годы вышло на новый уровень и она намерена развивать его дальше.

Читайте на РБК Pro
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора
Обмен заблокированными активами: с какими рисками сталкиваются россияне
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия

В МИД России считают, что делегации США и других западных стран, которые посещают африканские государства, практически требуют от последних прекратить контакты с Россией. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывал Вашингтон «не наказывать» африканские страны за связи с Россией.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Госдепартамент США Китай Россия Африка политическое влияние
Материалы по теме
Посольство России обвинило США в «грязных схемах» в Африке
Политика
США задумали срочно разместить БПЛА в трех странах Африки
Политика
Глава МИДа посоветовала Африке «не променять Францию на Россию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Губернатор предупредил о работе ПВО в Курске Политика, 07:52
В Орле после падения дрона эвакуировали жителей двух многоэтажек Политика, 07:39
Минобороны сообщило об отражении ночных атак дронов в семи регионах Политика, 07:20
Роскомнадзор зафиксировал утечку данных клиентов из МФО Финансы, 07:00
На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов Политика, 06:55
В Воронежской области объявили опасность атаки из-за приближения дрона Политика, 06:51
На заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде остановили работу из-за «инцидента» Бизнес, 06:38
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Поселок в Белгородской области попал под обстрел Политика, 06:36
Бывший посол США в России перешел на работу в Mastercard Бизнес, 06:24
Госдеп запросил $322 млн на борьбу с влиянием России и Китая в Африке Политика, 06:20
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 05:58
Лукашенко уволил послов Белоруссии в шести странах Политика, 05:43
Губернатор еще одного региона сообщил об уничтожении беспилотника Политика, 05:31
ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах о нефти Бизнес, 05:29