Госдеп США запросил $322 млн на борьбу с влиянием России и Китая в Африке

Госдеп запросил $322 млн на борьбу с влиянием России и Китая в Африке

Госдеп США запросил $322,5 млн на поддержку результатов саммита 2022 года с участием стран Африки, а также противодействие влиянию России и Китая на континенте, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Госдеп затребовал средства в рамках бюджета, который администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса на 2025 год, Деньги направят на поддержку результатов встречи, «включая обязательства по построению более стабильной и инклюзивной африканской экономики», сказано в сообщении.

Часть средств ведомство намерено потратить на борьбу с климатическими проблемами. Также с их помощью Госдеп собирается «оживить демократию и защитить права человека», «уравновесить влияние Китайской Народной Республики и России» в Африке и «возродить союзы и партнерство» по всему континенту.

Саммит с участием лидеров 49 африканских стран и руководства Африканского союза прошел в Вашингтоне в декабре 2022 года. Мероприятие было призвано продемонстирировать, что США выступают партнером государств Африки на фоне растущей конкуренции в регионе с Китаем, писал Reuters.

Сотрудничество африканских стран с Россией нарастало на фоне введения Западом санкций против Москвы. Так, 27–28 июля в Санкт-Петербурге во второй раз прошел саммит Россия — Африка. Мероприятие было посвящено широкому спектру контактов между Россией и государствами Африки: континент представляли делегации из 48 стран. Также на мероприятии присутствовали представители пяти крупнейших интеграционных объединений региона.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что Африка стала одним из полюсов многополярного мира, а сотрудничество Москвы с континентом в последние годы вышло на новый уровень и она намерена развивать его дальше.

В МИД России считают, что делегации США и других западных стран, которые посещают африканские государства, практически требуют от последних прекратить контакты с Россией. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывал Вашингтон «не наказывать» африканские страны за связи с Россией.