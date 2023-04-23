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Президент Кипра не исключил обновления списка санкций США и Британии

Президент Кипра Христодулидис не исключил обновления списка санкций США и Британии
Никос Христодулидис пообещал сделать все возможное, чтобы Кипр «ни при каких обстоятельствах не считался страной, которая нарушает санкции», и чтобы «раз и навсегда очистить имя» республики
Президент Кипра Никос Христодулидис
Президент Кипра Никос Христодулидис (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Президент Кипра Никос Христодулидис не исключил, что под санкции США и Великобритании могут попасть новые физические или юридические лица, находящиеся в республике, его слова приводит ERT.

«Пока мы не получили никаких данных, но <...> нам сообщили, что нам будут предоставлены данные <...> постепенно», — сказал он.

Христодулидис заверил, что сделает все возможное, чтобы Кипр «ни при каких обстоятельствах не считался страной, которая нарушает санкции», и чтобы «раз и навсегда очистить имя» республики.

В середине апреля Соединенные Штаты и Великобритания ввели ограничения в отношении 20 кипрских компаний из-за обхода санкций против России. Среди них The Sister Trust (ее учредителями названы основатель холдинга USM Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова), а также принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах. Ограничительными мерами также были затронуты 23 гражданина, десять из которых имеют лишь паспорт Кипра, а у 13 есть двойное или тройное гражданство.

После этого крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus стал рассылать клиентам уведомления о закрытии счетов. Поводами назывались налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Позднее в банке уточнили РБК, что уведомления получили около 4 тыс. россиян. Затем на Кипре были заблокированы счета 13 компаний и физлиц, которые, по мнению властей, помогали обходить американские и британские санкции.

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Елена Чернышова
Кипр санкции против России обход санкций США Великобритания
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