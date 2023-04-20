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Грузинский банк пригрозил закрыть счета из-за санкций против России

Банк TBC в Грузии предупредил клиентов о закрытии счетов из-за нарушения санкций
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждение о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения. Получение такой рассылки подтвердил РБК один из клиентов банка с российским паспортом.

Банк напомнил, что в феврале прошлого года США, ЕС и Великобритания ввели ограничения в отношении Москвы, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Санкции включают, в частности, замораживание активов, ограничение доступа к финансовым ресурсам, экспортные ограничения. «Обращаем ваше внимание, что если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года издание Paper Kartuli писало, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Издание привело скриншот переписки клиента со службой поддержки, в которой сотрудник ссылается на «внутреннюю политику банка».

Материал дополняется
 

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