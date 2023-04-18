Bank Of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии счетов

Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, сообщили в компании Main Partner Trust

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Клиентам Bank of Cyprus рассылают уведомления о закрытии счетов, сообщила компания Main Partner Trust, оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги для компаний и частных клиентов на Кипре.

«Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами», — говорится в сообщении компании, опубликованном в ее телеграм-канале 14 апреля.

Клиентам с российскими паспортами дано два месяца на юридическую очистку.

Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, например категории F (бессрочный, также распространяется на членов семьи заявителя. — РБК) или «визитер».

Как пояснили в Main Partner Trust, в первом случае банк выявляет налоговых нерезидентов, периодически запрашивая счета за коммунальные услуги по месту жительства на Кипре или проверяет расходы по картам. Если клиент мало расходует воду и электричество или постоянно тратит деньги за пределами республики, то его счет может быть закрыт. Во втором случае, касающемся дивидендов от санкционного бизнеса, речь идет не только о тех компаниях, которые попали под санкции, но и о тех, которые работают в санкционных секторах. Кроме того, закрыть счет могут и у тех, кто трудится на удаленке в российских компаниях.

Обладателю визы визитера нужно показать доход, полученный за пределами Кипра. Если этот доход связан с компаниями, которых затрагивают санкции, банк может также закрыть счет. Это же касается обладателей визы цифрового кочевника.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник на банковском рынке, счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

По итогам прошлого года на кипрских депозитах россияне (без учета местных компаний, принадлежащих гражданам России) хранили более €700 тыс., что на 6% больше, чем годом ранее. По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, счета в Bank Of Cyprus могут быть открыты примерно у 15% всех россиян, живущих на острове. Доля депозитов россиян, белорусов и украинцев в банке составляет лишь 6%, следует из ежегодного отчета.

На прошлой неделе под санкции США и Великобритании попали 20 кипрских компаний из-за обхода ограничений в отношении России. Среди них The Sister Trust (ее учредителями названы основатель холдинга USM Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова), а также принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах.

Санкции ввели также против 23 физических лиц, десять из которых имеют лишь паспорт Кипра, а у 13 есть двойное или тройное гражданство.

По данным газеты Cyprus Mail, из-за ограничений кипрские банки начали замораживать счета попавших под них клиентов. Президент Кипра Никос Христодулидис поручил провести расследование и выяснить, что привело к введению санкций.