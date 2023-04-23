Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Посольство посоветовало россиянам не приезжать в Канаду Политика, 03:58
Кипр заблокировал счета за помощь «российским олигархам» Политика, 03:50
140 человек обратились в посольство для эвакуации из Судана Политика, 03:11
Президент Бразилии после критики объяснил слова о мире на Украине Политика, 03:03
В Раменском на свалке нашли гранатомет Общество, 02:45
В Дагестане выявили почти 200 случаев кори Общество, 02:12
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства Политика, 02:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дерипаска предрек «мир без гегемона» через пять лет Экономика, 01:20
В Южной Осетии заявили о миллиардном долге перед Россией за свет и газ Экономика, 01:01
Глава Минобороны Швеции предупредил Украину о конфликте «на истощение» Политика, 00:46
Экс-главком НАТО назвал «пугающий сценарий» вторжения Китая на Тайвань Политика, 00:18
Рекордсмен России и новый Месси. Самые дорогие молодые нападающие планеты Спорт, 00:00
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 22 апр, 23:56
Французский профсоюз CGT пригрозил оставить без света Каннский фестиваль Политика, 22 апр, 23:33
Война санкций ,  
0 

Кипр заблокировал счета за помощь «российским олигархам»

Комиссар Кипра Иоанну: счета помогавших «олигархам» России обходить санкции заблокированы
Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которых США обвинили в нарушении санкций. В правительстве назвали такую реакцию неизбежной. Ранее Bank of Cyprus пригрозил закрыть счета около 4 тыс. россиян
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кипр заблокировал банковские счета физлицам и организациям, которые помогали «российским олигархам» обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну телеканалу CyBC, передает AFP.

«Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли... и правительство также действовало осмотрительно», — сказал Иоанну.

На этой неделе представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис заявил о намерении принимать меры в судебном порядке против всех киприотов, которых США и Великобритания обвиняют в предоставлению помощи по обходу санкций. Он рассказал о контактах президента страны Никоса Христодулидеса с Лондоном и Вашингтоном для получения доказательств, чтобы расследование могли продолжить кипрские следователи.

По данным кипрского ЦБ, на этой неделе банки страны заблокировали счета 13 физлиц и компаний.

Британия и США ввели санкции против кипрских компаний в апреле, в список попали 20 юрлиц. Среди прочего, под рестрикции попали принадлежащие The Sister Trust (ее учредителями названы российский бизнесмен Алишер Усманов и его сестра) компании, зарегистрированные на Кипре: Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine. Они базируются на Каймановых островах.

Санкции также были введены против 23 физлиц, десять из которых имеют только кипрское гражданство, у 13 есть паспорта двух или трех стран. К примеру, в санкционный список включили Деметриоса Сергидеса, которого называют советником Усманова.

Читайте на РБК Pro
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Кипрский президент затем провел совещание, пресс-служба правительства отметила, что он считает этот вопрос особенно серьезным.

Кипрская газета Phileleftheros затем сообщила о намерении крупнейшего банка страны Bank of Cyprus закрыть счета около 4 тыс. россиян, которые могут как проживать в республике, так и не жить в ней. В середине апреля банк начал рассылать россиянам письма, что счета будут закрыты в течение 2 месяцев, поскольку имеющаяся информация о клиентах не соответствует принципу «Знай своего клиента». Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, например категории F (бессрочный, также распространяется на членов семьи заявителя. — РБК) или «визитер».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кипр блокировка счетов олигархи санкции ЕС Евросоюз обход санкций
Материалы по теме
Президент Кипра поручил узнать причины введения санкций против киприотов
Политика
Британия ввела санкции против «агентов ФСБ» и судьи из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Медведев назвал Британию «вечным врагом» после санкций из-за Кара-Мурзы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter