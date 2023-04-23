Кипр заблокировал счета за помощь «российским олигархам»

Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которых США обвинили в нарушении санкций. В правительстве назвали такую реакцию неизбежной. Ранее Bank of Cyprus пригрозил закрыть счета около 4 тыс. россиян

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Кипр заблокировал банковские счета физлицам и организациям, которые помогали «российским олигархам» обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну телеканалу CyBC, передает AFP.

«Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли... и правительство также действовало осмотрительно», — сказал Иоанну.

На этой неделе представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис заявил о намерении принимать меры в судебном порядке против всех киприотов, которых США и Великобритания обвиняют в предоставлению помощи по обходу санкций. Он рассказал о контактах президента страны Никоса Христодулидеса с Лондоном и Вашингтоном для получения доказательств, чтобы расследование могли продолжить кипрские следователи.

По данным кипрского ЦБ, на этой неделе банки страны заблокировали счета 13 физлиц и компаний.

Британия и США ввели санкции против кипрских компаний в апреле, в список попали 20 юрлиц. Среди прочего, под рестрикции попали принадлежащие The Sister Trust (ее учредителями названы российский бизнесмен Алишер Усманов и его сестра) компании, зарегистрированные на Кипре: Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine. Они базируются на Каймановых островах.

Санкции также были введены против 23 физлиц, десять из которых имеют только кипрское гражданство, у 13 есть паспорта двух или трех стран. К примеру, в санкционный список включили Деметриоса Сергидеса, которого называют советником Усманова.

Кипрский президент затем провел совещание, пресс-служба правительства отметила, что он считает этот вопрос особенно серьезным.

Кипрская газета Phileleftheros затем сообщила о намерении крупнейшего банка страны Bank of Cyprus закрыть счета около 4 тыс. россиян, которые могут как проживать в республике, так и не жить в ней. В середине апреля банк начал рассылать россиянам письма, что счета будут закрыты в течение 2 месяцев, поскольку имеющаяся информация о клиентах не соответствует принципу «Знай своего клиента». Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, например категории F (бессрочный, также распространяется на членов семьи заявителя. — РБК) или «визитер».