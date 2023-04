Bank of Cyprus сообщил о закрытии счетов 4 тыс. российских клиентов

Bank of Cyprus: закрытие счетов затронет 4 тыс. россиян

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus уведомил около 4 тыс. клиентов с российским паспортом о закрытии их счетов. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Bank of Cyprus уведомил 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС, о том, что их счета будут закрыты в соответствии с политикой принятия клиентов и соответствующей склонностью к риску», — сообщил банк. Представитель кредитной организации пояснил, что депозиты на счетах этих 4 тыс. клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии.

Как пояснил представитель банка, такое решение было принято после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановила членство России в группе. Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины». При этом, как говорилось в заявлении ФАТФ, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов группы.

Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, сообщила юридическая компания Main Partner Trust, которая специализируется на юридических и финансовых услугах. Банк сообщил клиентам, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев после получения письма. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, а также «неправильный» тип ВНЖ (вида на жительство, например, F или визитер), указывали юристы. Это касается в том числе тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника».

Как объясняет Main Partner Trust, Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических и прочих услуг не только компаниям из России, но и физическим лицам, которые проживают на территории страны.