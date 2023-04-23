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Экс-главком НАТО назвал «пугающий сценарий» вторжения Китая на Тайвань

Экс-главком НАТО Ставридис: КНР может сперва блокировать Тайвань, а затем ударить ракетами
Ставридис изучил последние учения Китай и предположил, что сначала Пекин устроит блокаду Тайваня, ударит ракетами по узлам связи и средствам ПВО, после чего начнет кибератаку с целью запугать население отключением света и воды
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Последние военные учения армии Китая близ берегов Тайваня дают представление о вероятных планах Пекина на случай принятия решения начать вторжение на остров, «много гадать не приходится», заявил в своей статье для Bloomberg отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. В разные годы он был главнокомандующим силами США в Европе и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ставридис предположил:

  • Сначала Китай, вероятнее всего, окружит Тайвань кольцом боевых кораблей для трех целей: осуществить экономическую блокаду острова, продемонстрировать США и остальным странам контроль над регионом и подготовить флот к вторжению;
  • Если блокада Тайваня будет установлена, Китай ударит баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО и командным узлам связи, чтобы нейтрализовать связь правительства с армией. Другими вероятными целями могут быть военные аэродромы, системы противовоздушной обороны, центры радиоэлектронной борьбы, места хранения топлива и склады боеприпасов;
  • Третий этап будет самым разрушительным, начнется кибератака против всех военных объектов на Тайване, считает адмирал. По его мнению, Китай мог бы атаковать таким образом гражданские объекты, чтобы запугать население — на острове погас бы свет, отключилась подача газа и воды, общественный транспорт ходил бы с перебоями.

По мнению адмирала, Китай после этого этапа возьмет паузу для оценки ситуации. Пекин изучит, готовы ли обороняться жители Тайваня, какова реакция США и остального мира,

Ставридис сделал свой анализ после изучения маневров китайской армии, которые состоялись после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом августе, а также учений, прошедших после визита тайваньского президента Цай Инвень в Калифорнию в этом апреле.

США с прошлой весны начали вооружать Тайвань по примеру поставок Украине, на случай ассиметричного конфликта, где она сторона значительно сильнее второй, писала The New York Times. Источники отметили, что Вашингтон планирует превратить остров в подобие «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки».

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Однако согласно слитым секретным документам Пентагона, американские власти сомневаются в способности тайваньской армии противостоять войскам Китая в случае вторжения, писала The Washington Post. В матералах говорилось, что сами власти Тайваня сомневаются в способности своих ПВО обнаружить пуски ракет противника, а Вашингтон может не заметить вовремя «аномальной активности» со стороны Пекина из-за частых учений. Тайбэй сотрудничает с другими странами, чтобы отрегаировать на случай экономической блокады со стороны Китая.

По данным ЦРУ, к 2027 году китайский лидер Си Цзиньпин поручил завершить подготовку к установлению военного контроля над Тайванем, хотя пока Пекин окончательного решения по этому вопросу не принял. В прошлом сентябре он требовал от армии «сосредоточиться на подготовке к войне».
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джеймс Ставридис НАТО Китай Тайвань США Блокада
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