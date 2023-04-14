И действительно ли это, как утверждает Тайбэй, является подготовкой к войне

Зачем Китай закрывает воздушное пространство у Тайваня И действительно ли это, как утверждает Тайбэй, является подготовкой к войне

В отношениях Пекина и Тайбэя — очередная эскалация. После визита президента Тайваня в США Китай провел масштабные военные учения и объявил о закрытии воздушного пространства вблизи острова

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Что значит закрытие неба

В воскресенье, 16 апреля, Китай закроет свое воздушное пространство в 85 морских милях (около 150 км) к северу от Тайваня. Пассажирские и другие самолеты не смогут пользоваться им с 9:30 до 9:57 утра по местному времени.

Первоначальные планы Пекина, как сообщали четыре источника Reuters за пределами Китая, были более впечатляющими — закрыть воздушное пространство вблизи острова на три дня, что могло обернуться значительными потерями для коммерческих перевозчиков. Один высокопоставленный собеседник Reuters пояснял, что такой запрет затронет 60–70% рейсов между Северо-Восточной и Юго-Восточной Азией, а также рейсы между Тайванем и Южной Кореей, Японией и Северной Америкой. По данным консалтинговой компании OPSGROUP, предыдущие ограничения, введенные во время военных учений КНР в августе прошлого года, привели к значительным сбоям полетов в регионе, авиалайнерам пришлось использовать больше топлива, чем обычно.

Публично Китай о своих планах не объявлял. Однако довел их до сведения властей Тайваня и Южной Кореи. После заявленного Тайванем протеста Пекин скорректировал свои намерения, сообщило тайваньское Министерство транспорта (его заявление приводит Reuters). Причиной для закрытия воздушного пространства объявлено падение фрагментов ракеты-носителя. Бесполетная зона, по словам представителя Тайваня, будет находиться в пределах опознавательной зоны ПВО Тайваня (ADIZ), и ее закрытие может затронуть международные маршруты в Японию, Южную Корею и США.

В 1946–1949 годах на территории материкового Китая шла гражданская война между силами правящей партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши и Коммунистической партии во главе с Мао Цзедуном. После поражения националистов на материке в 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР), а сторонники Гоминьдана эвакуировались на Тайвань и еще несколько островов Тайваньского пролива — Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и др. На Тайване была провозглашена Китайская Республика, которая до 1971 года была членом ООН, пока ее место не передали КНР. Независимость Тайваня Китай не признает, постоянно декларируя своей целью возвращение контроля над островом. Тем не менее между КНР и Тайванем налажено экономическое сотрудничество. Товарооборот вырос с $50 млн в 1978 году до $328 млрд в 2021 году (данные Главного таможенного управления КНР).

Неформальная водная и воздушная граница между Китаем и Тайванем — «линия Дэвиса» — проходит по срединной линии в Тайваньском проливе, акватории между материком и островом. Обозначена она была в 1955 году американским генералом Бенджамином О. Дэвисом-младшим, командующим 13-й воздушной армией, базировавшейся в то время в Тайбэе. Формально она не закреплена договором или соглашением, однако стороны старались ее не пересекать до конца 1990-х годов, когда Китай начал делать это все чаще и чаще. В прошлом году ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) неоднократно вторгались в воздушное пространство Тайваня. В августе прошлого года они сделали 185 вылетов за «линию Дэвиса».

«При полетах на Тайвань или поблизости (особенно на южном и восточном направлении) гражданские самолеты коммуницируют с диспетчерской службой Тайваня, а военные уважают его границы, какие бы они не были. Есть широко известная идентификационная зона ПВО Тайваня, которую периодически пересекают ВВС НОАК, что вызывает громкие заголовки в СМИ, но это не граница, а зона ответственности диспетчерской службы, которая даже на территорию материка заходит», — объясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Почему закрытию неба придают значение

Сообщения о намерении Китая закрыть небо на три дня последовали после серии заявлений и военных маневров со стороны Пекина, вызванных визитом президента Тайваня Цай Инвэнь в Южную Америку и Вашингтон. В начале апреля она посетила Гватемалу и Белиз, которые наряду с еще 12 странами признают независимость Китайской Республики Тайвань. А на обратном пути побывала в США, которые являются главным союзником и гарантом безопасности островного государства, суверенитет которого, однако, Вашингтон не признает.

США, как и большинство других стран, в том числе Россия, придерживаются политики «одного Китая». Встреча Цай Инвэнь с председателем палаты представителей Кевином Макарти вызвала шквал критики со стороны Пекина. В том числе и потому, что стала первой встречей такого уровня на территории США с тех пор, как Вашингтон в 1979 году официально разорвал отношения с Тайбэем и признал правительство КНР единственным для Китая.

В Пекине назвали поездку и встречи Цай вопиющим нарушением территориальной целостности; после них НОАК начала масштабные военные учения вблизи острова, которые получили название «Объединенный меч».

Аналогичным образом Пекин реагировал и на прошлогодний визит на остров предыдущего председателя палаты представителей Нэнси Пелоси. На прошедшем в марте съезде Всекитайского собрания народных представителей лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что процесс воссоединения с Тайванем является приоритетной задачей, на которую не нужно жалеть сил и ресурсов.

Какие варианты отрабатывает Пекин

Учения «Объединенный меч» Пекин назвал «серьезным предупреждением против сговора тайваньских сепаратистских сил с внешними силами и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и территориальной целостности». Впервые, согласно анализу CNN, были смоделированы удары по острову морской авиацией.

По сообщениям Минобороны Тайваня, в учениях были задействованы истребители Су-30, J-10 и J-16, по меньшей мере 11 кораблей ВМС НОАК находились в водах у острова. Впервые в учениях у Тайваня принял участие авианосец «Шаньдун».

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что учения проводились Восточным командованием НОАК, они были сосредоточены на отработке морской блокады и «целенаправленных атак из засад на пришвартованные суда противника» в Тайваньском проливе, а также на северо-западе, юго-западе и в водах к востоку от Тайваня. Была также проведена «симуляция совместных высокоточных ударов по ключевым целям на острове Тайвань» и в близлежащих водах. (В прошлом августе учения были сосредоточены на окружении и обороне острова Тайвань.)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У обвинил Пекин в подготовке к началу войны против острова. «Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, они (Пекин. — РБК) пытаются подготовиться к войне против Тайваня», — заявил он телеканалу CNN. «Независимо от того, будет ли это (война. — РБК) 2025 год, 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться», — сказал министр.

«Реальный риск неизбежных военных действий Китая против Тайваня остается низким», — отмечает американский эксперт, президент консалтинговой компании Eurasia Group Иан Бреммер. «Пекин всегда демонстрирует военные мускулы, когда высокопоставленные официальные лица США и Тайваня встречаются лицом к лицу <...> Тем не менее последний ответ Китая был менее угрожающим в военном отношении, чем его реакция на визит на Тайвань прошлым летом тогдашнего спикера Нэнси Пелоси», — пишет он в материале для журнала Time.

Осенью 2022 года корреспондент СNN Ана Кабрера со ссылкой на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна сообщила, что Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.