WP сообщила о сомнениях США в способности Тайваня противостоять Китаю

Документы содержат не полный анализ военного потенциала Пекина и Тайбэя, но власти США полагают, что в случае атаки тайваньские военные не смогут противостоять НОАК в воздухе

Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000-5 (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Китайские военные имеют превосходство в воздухе, и армия Тайваня вряд ли сможет им противостоять в случае, если Пекин решит захватить остров силой, говорится в утекших в сеть секретных документах Пентагона, на которые ссылается The Washington Post.

Вероятность того, что Китай захватит контроль над воздушным пространством на первом этапе возможного конфликта, велика, пишет WP. В Тайбэе полагают, что именно с этого начнется атака Пекина, если он решится на военные действия.

Согласно документам, власти Тайваня сомневаются, что их средства ПВО смогут «точно обнаруживать пуски ракет»; они считают, что едва ли более половины тайваньских самолетов полностью пригодны для выполнения задач. Помимо этого, американская разведка опасается, что на фоне модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и регулярных учений около Тайваня Вашингтон может не заметить «аномальной активности» со стороны Пекина и его готовности вторгнуться на остров. Численность НОАК примерно в 14 раз больше армии Тайваня, отмечает газета.

В утекших документах представлен далеко не всесторонний анализ военных возможностей Китая и Тайваня, однако содержащиеся там данные «рисуют мрачную картину» готовности острова к вероятным боевым действиям, сообщает WP.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США отказался от комментариев. В Минобороны Тайваня заявили, что «уважают мнения других сторон о военной подготовке острова», а его оборонительные системы «сформированы с учетом угроз со стороны врагов». Как добавили в ведомстве, реакция Тайбэя на недавние учения Китая показала, что военные способны обеспечить безопасность Тайваня.

Китай, который считает остров частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя, провел учения с 8 по 10 апреля, они начались после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США. Маневры «имитировали удары по ключевым целям на острове», также Китай отработал воздушную блокаду Тайваня, сообщал канал CCTV. 16 апреля Китай закроет свое воздушное пространство в 150 км к северу от Тайваня, в течение получаса им не смогут пользоваться пассажирские и другие самолеты.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил маневры НОАК и допустил, что Пекин «пытается подготовиться к началу войны» против Тайбэя, передает CNN. Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. В докладе китайского правительства от марта текущего года говорится, что Пекин предпримет «решительные шаги» для борьбы с независимостью Тайваня и будет «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом.