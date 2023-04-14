Тайвань допустил экономическую блокаду со стороны Китая

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Тайвань работает с дружественными ему странами над тем, чтобы отреагировать на возможную экономическую блокаду со стороны Китая, поскольку этот сценарий представляется более вероятным, чем прямое военное нападение на остров, заявил заместитель министра иностранных дел Тайваня Рой Чун Ли.

«Экономическая блокада, безусловно, является одним из возможных вариантов, который Китай серьезно рассматривает», — приводит его цитату Bloomberg.

В то же время Ли считает, что проведение экономической блокады стала бы «очень дорогостоящей и рискованной» для любой страны, особенно для Китая.

Тайбэй выступил с таким заявлением после трехдневных учений, которые Китай провел вокруг острова в ответ на поездку президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, отмечает в статье.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал агентству, что интенсивность последних учений КНР сравнима с теми, что происходили во время визита на остров предшественницы Маккарти — Нэнси Пелоси. Китай считает остров частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя.

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