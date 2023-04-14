Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 16:56
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 20:37
Конституционный совет Франции отверг шесть пунктов пенсионной реформы Политика, 20:29
Тайвань допустил экономическую блокаду со стороны Китая Политика, 20:25
Шестая страна отказалась от турниров по фехтованию из-за России Спорт, 20:22
Путин ввел уголовную ответственность за сбор редких растений и грибов Общество, 20:19
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:16
Даниил Медведев ответил сопернику на обвинения в нечестной игре Спорт, 20:03
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
В парламенте Армении ответили Захаровой на просьбу объяснить учения с США Политика, 19:34
Обновление Ethereum и рост биткоина до $31 тыс. Главные события недели Крипто, 19:33
Даниил Медведев отказался от участия в крупном турнире в Барселоне Спорт, 19:20
Отток средств из фондов техсектора США достиг максимума с 2018 года Инвестиции, 19:13
Данила Козловский опроверг отъезд из России Политика, 19:13
Минобороны разъяснило иностранным атташе цель внезапной проверки флота Политика, 19:06
Политика ,  
0 

Тайвань допустил экономическую блокаду со стороны Китая

МИД Тайваня заявил о возможной экономической блокаде со стороны Китая
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Тайвань работает с дружественными ему странами над тем, чтобы отреагировать на возможную экономическую блокаду со стороны Китая, поскольку этот сценарий представляется более вероятным, чем прямое военное нападение на остров, заявил заместитель министра иностранных дел Тайваня Рой Чун Ли.

«Экономическая блокада, безусловно, является одним из возможных вариантов, который Китай серьезно рассматривает», — приводит его цитату Bloomberg.

В то же время Ли считает, что проведение экономической блокады стала бы «очень дорогостоящей и рискованной» для любой страны, особенно для Китая.

Тайбэй выступил с таким заявлением после трехдневных учений, которые Китай провел вокруг острова в ответ на поездку президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, отмечает в статье.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал агентству, что интенсивность последних учений КНР сравнима с теми, что происходили во время визита на остров предшественницы Маккарти — Нэнси Пелоси. Китай считает остров частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя.

Материал дополняется. 

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Тайвань Китай экономическая блокада
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter