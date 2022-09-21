Си Цзиньпин призвал военных Китая сосредоточиться на подготовке к войне

Лидер КНР заявил, что китайским военным надо применить «успешный опыт» военной реформы, которую начали проводить с 2015 года, и сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

Си Цзиньпин (Фото: Damir Sagolj / Reuters)

Армии Китая необходимо сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине, передает агентство Xinhua.

«Необходимо тщательно обобщить и применить успешный опыт реформы, понять новую ситуацию и требования к задачам, сосредоточиться на подготовке к войне, иметь смелость исследовать и внедрять инновации», — сказал Си Цзиньпин.

Он назвал историческим достижение Пекина в усовершенствовании реформы национальной обороны и вооруженных сил Китая, благодаря чему народная армия теперь имеет новую систему и структуру.

Кроме того, китайский лидер дал указания представителям Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР начинать планирование следующей военной реформы.

О проведении масштабной военной реформы, о которой идет речь, Си Цзиньпин заявил в 2015 году. Отставной полковник генштаба китайской армии Юэ Ган назвал ее тогда крупнейшей военной реформой с 1950-х годов. В рамках реформы планировалось объединить все виды войск под единым военным командованием, которое должно было быть создано к 2020 году, а также создать «элитные боевые подразделения». По словам председателя КНР, в армии будет создана новая дисциплинарная структура, а также новые политический и юридический комитеты.

Кроме того, предусматривалось создание единого командования для китайских армии, флота, авиации и ракетных сил, сообщал Bloomberg со ссылкой источники. По их данным, также планировалось сокращение числа офицеров и традиционных сухопутных родов войск с одновременным повышением роли авиации и флота, как более приспособленных к ведению современных боевых действий.

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В сентябре текущего года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн узнал, что Си Цзиньпин поручил своим военным готовиться к захвату Тайваня к 2027 году. Однако, по словам Коэна, американская разведка не знает, приняло ли руководство Китая окончательное решение.

Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. В Пекине же считают остров своей территорией. Отношения между Пекином и Тайбеем обострились летом 2022 года после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин назвал визит Пелоси «вопиющей провокацией» и провел военные учения в районе Тайваня. США указывают, что придерживаются «принципа одного Китая», однако на практике оказывают поддержку Тайваню.