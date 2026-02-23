Зеленский словами «я не диктатор» ответил на обвинения Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «не диктатор» и не начинал российско-украинский конфликт, комментируя соответствующие слова президента США Дональда Трампа. Об этом украинский президент рассказал в интервью Би-би-си.

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все», — ответил Зеленский, рассмеявшись.

На вопрос о том, можно ли доверять Трампу, который может обеспечить гарантии безопасности Украине, украинский президент заявил: «Речь идет не только о президенте Трампе, мы говорим об Америке. Все мы — президенты на соответствующие сроки. Нам нужны гарантии, например, на 30 лет. Политическая элита изменится, лидеры изменятся».

Год назад, в феврале 2025 года, Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», подчеркнув, что украинский президент отказывается проводить выборы в стране на фоне низких рейтингов. Позже, отвечая на соответствующий вопрос репортера, Трамп не поверил в то, как назвал Зеленского: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — ответил президент США.

В интервью Би-би-си Зеленский отметил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на следующих выборах на Украине: «Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться».

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024-го, но их отложили из-за военного положения. Зеленский продлевает его каждые три месяца, сейчас оно действует до 4 мая 2026 года.

Трамп вновь призвал провести выборы на Украине в декабре 2025 года. «Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал американский президент.

В феврале 2026 года Зеленский говорил, что Украина готова провести выборы и референдум через два-три месяца после прекращения огня с Россией. Днем позже украинский президент в интервью Politico констатировал, что на Украине 90% жителей выступают против проведения выборов в стране.

