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Военная операция на Украине ,  
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Трамп «не поверил», что ранее назвал Зеленского диктатором

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп «не поверил», что ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором, передает NBC.

«Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — сказал Трамп, отвечая на репортера о том, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором.

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19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку президент Украины отказывается проводить выборы. По данным американского политика, рейтинг Зеленского составляет 4%.

Украинский президент назвал эти сведения дезинформацией, «идущей от России», и заверил, что «прямо сейчас» заменить его «никак не получится».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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