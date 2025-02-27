Трамп «не поверил», что ранее назвал Зеленского диктатором

Президент США Дональд Трамп «не поверил», что ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором, передает NBC.

«Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — сказал Трамп, отвечая на репортера о том, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку президент Украины отказывается проводить выборы. По данным американского политика, рейтинг Зеленского составляет 4%.

Украинский президент назвал эти сведения дезинформацией, «идущей от России», и заверил, что «прямо сейчас» заменить его «никак не получится».