МИД подтвердил готовность отказаться от ударов по Украине в день выборов

Михаил Галузин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Москва готова гарантировать отсутствие ударов по Украине в день голосования в случае проведения там выборов, заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране. Галузин подтвердил актуальность этих заявлений, отметив при этом, что в настоящее время речь о практической организации голосования на Украине не идет.

Замглавы МИДа обратил внимание на опыт России во время президентских выборов в марте 2024 года, когда избирательные участки работали вблизи зоны боевых действий. «Киев всячески пытался сорвать электоральный процесс в прифронтовых регионах», — сказал он.

Галузин подчеркнул, что Россия не будет действовать подобным образом и готова обеспечить украинским гражданам возможность реализовать конституционные избирательные права и самостоятельно определять будущее своей страны, если украинские власти примут решение о проведении выборов.

Заявив о готовности прекратить удары вглубь Украины в период выборов, Путин отметил, что в России также проживают от 5 млн до 10 млн украинцев с правом голоса. По словам президента, если выборы на Украине все же состоятся, то Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для находящихся в России украинцев.

Вопрос проведения президентских выборов на Украине стал одним из центральных в рамках обсуждения мирного плана США. Голосование должно было состояться весной 2024 года, но его отложили из-за военного положения, которое украинский президент Владимир Зеленский продлевает каждые три месяца. Одним из условий для проведения выборов он ранее назвал обеспечение безопасности страны при помощи западных партнеров. В таком случае Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев.