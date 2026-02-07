 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт

Зеленский: США предлагают Украине закончить конфликт с Россией до лета
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
США предложили Киеву закончить конфликт до лета, вероятно, они будут давить на стороны, чтобы успеть в срок, поскольку власти хотят сосредоточиться на выборах в конгресс, заявил Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Зеленский не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Это президент объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно выборы в конгресс (запланированы на ноябрь) и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

По словам президента Украины, представители США на переговорах в Абу-Даби предложили ввести «энергетическое перемирие». Украина согласилась, заявил Зеленский, передает «Укринформ».

Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США
Политика
Дмитрий Песков

Комментируя результаты переговоров между делегациями Украины, России и США, он добавил, что обмены пленными должны продолжиться.

Зеленский также сообщил, что США предложили переговорным группам России и Украины встретиться в Майами через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Reuters со ссылкой на источники ранее писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже в марте. По данным агентства, переговорная группа США заявила, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, входившие в переговорную группу, по сведениям Reuters, подтвердили, что политик вскоре будет сосредоточен на внутриполитических вопросах из-за приближения промежуточных выборов в конгресс.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, активно участвующий в переговорах по Украине, в октябре допускал, что российско-украинский конфликт завершится в течение года. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сказал в декабре, что процесс урегулирования будет длительным.

Стороны считают наиболее сложным территориальный вопрос. Российский президент Владимир Путин отмечал, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий, Зеленский вновь подтвердил это. При этом президент США Дональд Трамп по итогам последних трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что его страна «почти добилась» мирного урегулирования.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США
Политика
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров
Политика
Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины Политика, 12:35
Замначальника ГРУ Алексеев пришел в сознание после покушения Политика, 12:31