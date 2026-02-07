Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт

США предложили Киеву закончить конфликт до лета, вероятно, они будут давить на стороны, чтобы успеть в срок, поскольку власти хотят сосредоточиться на выборах в конгресс, заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Зеленский не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Это президент объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно выборы в конгресс (запланированы на ноябрь) и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

По словам президента Украины, представители США на переговорах в Абу-Даби предложили ввести «энергетическое перемирие». Украина согласилась, заявил Зеленский, передает «Укринформ».

Комментируя результаты переговоров между делегациями Украины, России и США, он добавил, что обмены пленными должны продолжиться.

Зеленский также сообщил, что США предложили переговорным группам России и Украины встретиться в Майами через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Reuters со ссылкой на источники ранее писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже в марте. По данным агентства, переговорная группа США заявила, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, входившие в переговорную группу, по сведениям Reuters, подтвердили, что политик вскоре будет сосредоточен на внутриполитических вопросах из-за приближения промежуточных выборов в конгресс.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, активно участвующий в переговорах по Украине, в октябре допускал, что российско-украинский конфликт завершится в течение года. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сказал в декабре, что процесс урегулирования будет длительным.

Стороны считают наиболее сложным территориальный вопрос. Российский президент Владимир Путин отмечал, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий, Зеленский вновь подтвердил это. При этом президент США Дональд Трамп по итогам последних трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что его страна «почти добилась» мирного урегулирования.