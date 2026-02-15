Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов
На Украине 90% жителей выступают против проведения выборов в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Politico.
«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против», — сказал он (цитата по «24TV»).
Люди понимают, что выборы во время боевых действий — «это ужасно», считает украинский лидер. По его словам, непонятно, как смогут голосовать солдаты, которые находятся на фронте, а также 8 млн украинцев, которые уехали за границу.
Украина сможет провести выборы, когда ситуация с безопасностью будет более-менее приемлемая, добавил Зеленский.
Москва готова гарантировать отсутствие ударов по Украине в день голосования в случае проведения там выборов, заявил ранее замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Аналогичное заявление осенью давал Путин.
Материал дополняется
