Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге

Ультраправая «Альтернатива для Германии» пришла второй на досрочных выборах в бундестаг, свидетельствуют предварительные результаты. Чем объясняется ее успех внутри страны и какова роль внешней поддержки — в материале РБК

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23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, на них пришел первым и, соответственно, получил право на формирование следующего правительства оппозиционный блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов.

При этом впервые в послевоенной истории ФРГ второй пришла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ). В последние месяцы наблюдался стабильный рост поддержки ультраправых; по сравнению с выборам 2021-го их рейтинг вырос почти в два раза — с 10,3% до 20,4%. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель получила статус кандидата в канцлеры и участвовала в телевизионных дебатах наравне с канцлером Олафом Шольцем и кандидатом от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Поскольку немецкие политические силы страны установили табу на сотрудничество с АдГ (так называемый «брандмауэр»), вероятность того, что она войдет в коалиционное правительство, сведена к нулю. Тем не менее расширение ее представленности в бундестаге подтверждает тренд на правый поворот в Европе.

По результатам прошедших в июне 2024-го выборов в Европарламент в нем было образовано сразу три фракции, объединяющие политиков от ультраправых и правых национальных партий, которым суммарно досталось 187 из 720 мандатов. На сегодняшний момент правые партии входят в правительство в шести странах ЕС — Италии, Венгрии, Хорватии, Нидерландах, Финляндии, Словакии, а правящая коалиция в Швеции опирается на косвенную парламентскую поддержку националистов.

С чем связан рост популярности АдГ

АдГ основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономике. Наибольшую популярность в ФРГ партия получила в период миграционного кризиса 2015 года. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг.

За предлагаемые жесткие методы борьбы с нелегальной миграцией партия получила характеристику радикальной. Некоторые представители АдГ в попытке защититься от параллелей с нацистами прибегали к весьма нестандартной риторике. Так, в 2018-м году тогдашний председатель фракции АдГ в бундестаге Александр Гауланд заявлял, что «Гитлер и нацисты — это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю». Эту фразу оппоненты припоминают АдГ до сих пор. При этом отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. На федеральном уровне партию «подозревают в экстремизме», а в бундестаге уже несколько раз обсуждался ее запрет.

В прошлом году АдГ обошла ведущие немецкие политические силы на выборах в Европарламент, несмотря на скандал, вызванный тем, что в преддверии выборов основной кандидат от АдГ Максимилиан Кра заявил, будто не все офицеры нацистской организации СС автоматически должны считаться преступниками. В Европарламенте АдГ образовала с союзниками из других стран ЕС фракцию «Европа суверенных наций» (ESN).

Вторым значимым успехом партии стали прошедшие осенью региональные выборы в восточных землях ФРГ: в Тюрингии АдГ одержала победу, в Саксонии пришла второй. Восток Германии, все еще экономически отстающий от западной части, традиционно прибегает к протестному голосованию, из-за чего правые радикалы не в первый раз показывают там высокие результаты.

Европейский дипломатический источник заявил РБК, что успех АдГ во многом объясняется тем, что «партия дает простые ответы на сложные вопросы». Германия продолжает сталкиваться с последствиями миграционного кризиса, а АдГ выступает за реэмиграцию и рассылает в качестве предвыборных листовок «билеты в один конец» для нелегалов. Экономика страны сокращается два года подряд (в 2024 году ВВП Германии упал на 0,2%). В этих условиях АдГ предлагает возобновить экономическое сотрудничество с Россией и запустить уцелевшую после взрывов нитку «Северного потока», в то время как остальные политические силы, за исключением левопопулистского «Союза Сары Вагенкхнет», не считают правильным налаживать диалог с Москвой, пока ведутся боевые действия на Украине.

Tagesschau отмечает, что рост популярности партии также связан с тем, что благодаря Вайдель и второму сопредседателю Тино Хрупалле партия обрела стабильность, хотя ранее ее раздирали ожесточенные споры между относительно умеренной частью и практически экстремистским крылом во главе с Бьорном Хекке (в прошлом году был оштрафован за использование нацистского лозунга). Тем не менее кандидатуру Вайдель на пост канцлера партийные лидеры утвердили в январе единогласно. Кроме того, при Вайдель АдГ приняла решение о реорганизации молодежного крыла, которое было признано экстремистским.

По оценке профессора Технического университета Хемница Беньямин Хёне, АдГ за последние годы удалось сформировать постоянный и лояльный электорат, чему немало способствовали распространяемые в соцсетях теории заговоров. Во время февральских предвыборных телевизионный дебатов кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что к росту популярности ультраправых в Германии привела проводимая Шольцем в коалиции с Зелеными левая политика. «У левой политики нет большинства в этой стране. Это значит, что всем, кто хочет править вместе с нами, придется двигаться в сторону политического центра», — сказал тогда Мерц.

Какова роль внешней поддержки АдГ

Несмотря на внутренний «брэндмауэр», некоторые зарубежные лидеры организуют официальные переговоры с Вайдель. В частности, консультации с ультраправым кандидатом в канцлеры Германии на полях Мюнхенской конференции безопасности провел вице-президент США Джей Ди Вэнс, произнесший там же критическую речь в адрес Европы. Сообщалось, что Вэнс и Вайдель обсудили конфликт на Украине, а также внутреннюю политику Германии.

Наиболее явную поддержку АдГ среди представителей новой американской администрации демонстрирует бизнесмен Илон Маск, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Будучи владельцем соцсети X, Маск активно использует эту площадку, чтобы продвигать немецких ультраправых. В декабре в колонке для газеты Welt am Sonntag он написал, что только АдГ сможет спасти Германию. В ответ на него обрушился с критикой не только Шольц, но и французский президент Эмманюэль Макрон. 9 января Маск взял интервью у Вайдель, которое также выложил в соцсети, и в бундестаге инициировали проверку на предмет незаконного иностранного спонсирования АдГ.

При этом незадолго до выборов появились сообщения, что АдГ, возможно, получала и другую незаконную финансовую поддержку. В начале февраля она задекларировала самое крупное единовременное пожертвование за всю предвыборную кампанию — €2,3 млн, которые пошли на изготовление предвыборных плакатов. Донором числится австрийский бизнесмен Герхард Динглер, в прошлом один из региональных руководителей союзнической АдГ правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ). Политические пожертвования от жителей стран ЕС в ФРГ законны, однако, согласно совместному журналистскому расследованию Der Spiegel и Der Standard, бывший функционер FPÖ — подставное лицо, а деньги в действительности принадлежали немецкому миллиардеру Хеннингу Конле, а это уже нарушение закона о партиях, который запрещает принимать взносы от подставных лиц.

Вайдель пользуется поддержкой как лидера FPÖ Герберта Кикля, так и венгерского премьера Виктора Орбана. Орбан стал первым европейским политиком, который провел переговоры с сопредседательницей АдГ. Во время этой встречи Вайдель заявила, что в случае вхождения в правительство АдГ последует по пути Венгрии — «великого образца для подражания». Орбан, в свою очередь, отметил, что АдГ — это партия, которую не приветствуют премьер-министры всех европейских стран, но «пришло время это изменить».

Вайдель тесно общается и с представителями Китая. Со ссылкой на источники в АдГ таблоид BILD сообщил, что Вайдель тайно встречалась с послом Китая в ФРГ У Кэном «как минимум раз в месяц». Позже она сама призналась, что посещала резиденцию главы китайской дипмиссии несколько раз, чтобы узнать, как китайцы «смотрят на ситуацию на Украине вместе с Россией».

Оппоненты АдГ также часто обвиняют партию в связях с Москвой. Представители партии, в частности, посещали Крым для участия в экономических конференциях в 2018 и 2019-м году. В 2020-м глава МИД России Сергей Лавров принимал делегацию АдГ в Москве. В сентябре 2022-го несколько представителей партии без согласования с руководством ездили на Донбасс. Издание Table.Briefings подсчитало, что заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Штефан Койтер направил за последние два года около 80 запросов правительству по теме конфликта на Украине, которые «отвечают интересам Москвы».

Несмотря на то, что в предвыборной программе АдГ говорится о необходимости восстановления экономических связей с Россией и прекращении поставок оружия на Украину, Вайдель публичных контактов с российскими властями избегает. В частности, в отличие от своего коллеги Хрупаллы, в прошлом году она оказалась от приглашения на торжественный прием по случаю празднования Дня Победы в посольстве России в Берлине. Вайдель объяснила это тем, что не желает праздновать «поражение собственной страны с представителями оккупационной державы».