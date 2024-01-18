В бундестаге обсудили меры по запрету «Альтернативы для Германии» Рейтинги крайне правых растут, особенно в восточных землях

В Германии вопрос о запрете крайне правой партии «Альтернатива для Германии» дошел до бундестага. Партии пришлось отвечать за участие ее представителей во встрече, на которой обсуждали выдворение мигрантов в Африку

Обстановка на пленарном заседании Палаты представителей Берлина во время выступления депутата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер (Фото: Joerg Carstensen / dpa / Global Look Press)

18 января в бундестаге по запросу партий правящей коалиции, в которую входят социал-демократы, «Союз 90/Зеленые» и свободные демократы, прошли дебаты, посвященные возможному запрету правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Их инициировала группа из 25 депутатов от социал-демократов, имеющих зарубежные корни; они потребовали запустить процедуру проверки партии для последующего запрета. Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер 16 января заявила, что не исключает такого развития событий, назвав возможный запрет АдГ «самым острым мечом» из возможных.

Почему снова обсуждается запрет АдГ

Поводом для обсуждения вопроса на федеральном уровне стал скандал, связанный с участием представителей АдГ в неформальной встрече радикальных политиков, которая прошла в прошлом ноябре под Потсдамом, — там обсуждался план массового выдворения мигрантов из ФРГ. Как выяснило издание Correctiv, на ней присутствовали два высокопоставленных члена АдГ. Партия и без того известна своей жесткой линией в области миграционной политики, но ее участие в дискуссии о «депортации неассимилированных граждан в Северную Африку» возмутило очень многих, заставив вспомнить самые мрачные страницы истории Германии, в частности нацистскую идею депортировать европейских евреев на Мадагаскар.

14 января, через несколько дней после публикации статьи Correctiv, в Берлине, Потсдаме и других немецких городах прошли масштабные акции против правого экстремизма с призывами запретить АдГ. В демонстрациях в Потсдаме приняли участие около 10 тыс. человек. К ним присоединились канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Протесты продолжаются по сей день: 18 января под девизом «Сигнал против правых — нацистам нет места» прошла демонстрация в Майнце.

От АдГ на встрече под Потсдамом был, как утверждалось в публикации, Роланд Хартвиг, консультант сопредседателя партии Алис Вайдель. В руководстве АдГ подтвердили эту информацию, но отвергли обвинения в разжигании межрасовой ненависти. Там пояснили, что не знали о планируемом на встрече выступлении лидера движения «Новые правые» неонациста Мартина Зельнера. В партии также подчеркнули, что АдГ не выступала организатором мероприятия и придерживается прежних позиций по вопросам миграции, то есть выступает только против нелегалов.

По данным СМИ, АдГ прекратила сотрудничество с Хартвигом. А Алис Вайдель на свой странице в соцсети X (бывший Twitter) заявила о клеветнической кампании против ее партии «в лучших традициях ГДР».

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в стране в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС. Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. На федеральном уровне партию «подозревают в экстремизме». Согласно отчету 2022 года, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, BfV подозревает в «экстремистских убеждениях». В ФРГ присвоение статуса «подозреваемый в экстремизме» не приводит к каким-либо ограничениям для депутатов АдГ и не препятствует их политической деятельности. Однако это позволяет спецслужбам Германии следить за их деятельностью, чтобы в случае необходимости начать расследование по подозрению в антиконституционной деятельности.

Какие аргументы у противников АдГ в бундестаге

Дебаты в бундестаге 18 января получили название «Воинствующая демократия в многообразной стране — твердая позиция против врагов демократии и планов переселить мигрантов». (Термин «воинствующая демократия» был введен немецким правоведом и политологом Карлом Лёвенштейном; с его точки зрения, правовое демократическое государство порой даже обязано ограничивать права граждан для защиты основ свободного общества от агрессивных идеологий.) Участники дискуссии в бундестаге назвали запрет партии инструментом самозащиты демократии.

Депутат от ХДС/ХСС Александр Хоффманн отметил, что «ненависть не является идеологией» и потому стоит рассмотреть вопрос о запрете АдГ. Фейзер пообещала вместе с BfV активно бороться с правым экстремизмом. «Мы лишим врагов Конституции государственной службы», — отметила министр, не пояснив, кого именно это может коснуться и каким образом это будет осуществлено.

Представители АдГ не стали объясняться по поводу встречи в Потсдаме, а пошли в контратаку. Депутат Бернд Бауманн обвинил правящую коалицию в том, что она тащит немецкую экономику на дно. Скандал вокруг АдГ он назвал подготовленной кампанией проправительственных СМИ, которые продвигают левозеленую идеологию.

Депутат от «Зеленых» Константин фон Ноц заявил, что участие АдГ в тайном собрании в Потсдаме — «доказательство ненависти партии к Германии и Конституции». По его мнению, партия должна была бы «распуститься», если ее представители действительно не поддерживают идею выдворить мигрантов.

Призывы запретить АдГ звучат не в первый раз. Например, об этом говорили в 2022 году, когда стало известно о связях членов партии с движением так называемых рейхсбюргеров, которые, как считает Федеральная прокуратура ФРГ, собирались устроить вооруженный госпереворот. В июне 2023 года Немецкий институт прав человека (DIMR) опубликовал доклад, в котором обосновал необходимость запретить АдГ. Его автор, историк Хендрик Кремер, утверждает, что партия нарушает Конституцию ФРГ, оспаривая закрепленную в ней неприкосновенность человеческого достоинства. Согласно докладу DIMR, АдГ системно добивается «реализации расистских и правоэкстремистских целей». Тогда СМИ сообщали, что задачу отыскать правовые возможности для ограничения деятельности партии перед МВД и BfV поставил сам Олаф Шольц. Однако публично канцлер лишь исключает сотрудничество с этой партией и призывает граждан защищать права, закрепленные в Основном законе.

Как в ФРГ принимается решение о запрете партии

Запретить политическую партию в Германии сложно — такое решение может вынести только Федеральный конституционный суд (BVerfG). Основанием для него может служить партийная идеология и продолжительная деятельность, направленная на подрыв демократии. Доказательства этого должны иметь конкретный характер.

В послевоенной Германии было лишь два таких случая. В 1953 году под запрет попала Коммунистическая партия Германии (KPD), которая призывала к «революционному свержению» первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. В 1994 году Федеральный конституционный суд также принял аналогичное решение в отношении праворадикальной Свободной немецкой рабочей партии (СНРП). Процедуры запрета праворадикальной Национально-демократической партии Германии (NPD) в 2003 и 2013 годах из-за отсутствия достаточных доказательств были приостановлены.

Запрету АдГ могут помешать и политические риски такого решения. В последнее время ее рейтинг стремительно растет. Летом 2023 года партия показала рекордный результат популярности, обогнав всех представителей правящей коалиции. Согласно последнему опросу института INSA, СДПГ опустилась еще на два пункта, достигнув своего худшего результата в этом законодательном периоде — 14%. Это поражение — личное для Шольца. Согласно исследованию INSA, канцлер в текущем опросе занимает 18-е место среди самых популярных политиков Германии. Это его худший показатель за всю политическую карьеру. Шольц отстает даже от сопредседателя АдГ Тино Хрупаллы.

Уполномоченный федерального правительства Карстен Шнайдер (СДПГ) заявил, что запрет АдГ может лишь сплотить ее электорат. «Если мы запретим партию, которая нас не устраивает, но которая стабильно лидирует в опросах, то это приведет только к усилению солидарности с ней», — предупредил он в интервью SZ. По мнению Шнайдера, запрет АдГ не изменит позицию части населения, симпатизирующей правым экстремистам. Поэтому Шнайдер предложил больше рассказывать избирателям о том, какими будут последствия прихода АдГ к власти.

Наибольшие риски для правящей коалиции несут грядущие земельные выборы на востоке Германии — в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. В этих землях АдГ традиционно лидирует. Партия показывает лучший результат, согласно опросам, во всех трех землях и сейчас. Успех АдГ на востоке приведет к серьезным последствиям для правящей коалиции, в частности, затруднит путь трех партий в местные правительства, поскольку существует негласный запрет на сотрудничество с АдГ. Когда он был нарушен на местных выборах в Тюрингии в 2020 году, это привело к тяжелому политическому кризису.

Тем временем АдГ удается сохранять статус второй по популярности партии во всей стране. Согласно актуальным опросам, если бы федеральные выборы в ФРГ состоялись в следующее воскресенье, то 30% проголосовали бы за ХДС/ХСС, 21% — за АдГ, 15% — за СДПГ, 4% — за СвДП и 14% — за «Зеленых».