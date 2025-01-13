Почему в ЕС обвиняют Маска во вмешательстве во внутренние дела

В бундестаге начали проверку по факту возможного вмешательства в выборы основателя Tesla и владельца соцсети X Илона Маска. Почему к его деятельности присматриваются во всей Европе, разбирался РБК

Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Какую роль Маск сыграл в предвыборной кампании в Германии

В минувшие выходные на востоке Германии прошли масштабные акции противников ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), поддержка которой продолжает расти в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. Акция под названием «Солидарность» была приурочена к съезду АдГ, который начался 11 января в Ризе (Саксония). Туда прибыли тысячи человек со всей страны; по оценкам полиции, в протестах приняли участие не менее 10 тыс. демонстрантов. Часть из них пыталась заблокировать дорогу прибывающим на мероприятие представителям АдГ, остальные прошли маршем по центру города. Действия протестующих вызвали жесткий ответ правоохранительных органов — глава МВД Саксонии Армин Шустер подтвердил, что полицейским пришлось применять силу.

Активный интерес к избирательной кампании в Германии продолжает демонстрировать основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск, который на протяжении нескольких недель открыто поддерживает немецких ультраправых. Маск на своей станице в X вел трансляцию съезда АдГ — в результате, как отмечает ZDF, к утру 12 января ее просмотрели 7,2 млн пользователей по всему миру, в то время как на странице самой партии было зафиксировано лишь около 53 тыс. просмотров.

Уровень поддержки АдГ, согласно последнему опросу института INSA, который обновляет данные каждое воскресенье, достиг рекордных за последний год 22%. Таким образом, на досрочных выборах ультраправые могут прийти вторыми. Ведущие немецкие партии установили табу на сотрудничество с АдГ, из-за чего ее шансы войти в правящую коалицию сведены к минимуму. Однако если прогнозы социологов сбудутся, то АдГ существенно расширит представленность в бундестаге и превратится во вторую политическую силу страны.

Очередные выборы в Германии были запланированы на сентябрь 2025 года, однако при обсуждении бюджета на следующий год между входящими в правящую «светофорную» коалицию партиями возник конфликт, который привел к ее краху. 7 ноября канцлер Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ), отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и трепартийный кабинет, в который также входили «Зеленые», распался, а правящие силы страны перестали располагать большинством в парламенте. После этого Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству; на голосовании 16 декабря ему не удалось заручиться поддержкой парламентариев, что открыло путь к досрочным выборам. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и в качестве даты голосования определил 23 февраля. Согласно последним опросам, лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок ХДС/ХСС. По данным INSA, сейчас центристы располагают поддержкой 30% избирателей, в то время как у СДПГ 16%, у «Зеленых» — 11%, у СвДП — 4% при пятипроцентном барьере прохождения в бундестаг. Если эта тенденция сохранится, то ХДС/ХСС на правах победителя выборов получит право сформировать правительство, а возглавит его кандидат в канцлеры от блока лидер ХДС Фридрих Мерц.

Маск активно использует X для выражения поддержки АдГ и критики в адрес нынешних немецких властей. В частности, реагируя на развал правящей коалиции, Маск назвал канцлера Олафа Шольца дураком (нем. Narr; Маск часто использует в своих постах немецкий язык), а позже охарактеризовал федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера как «антидемократического тирана». 20 декабря Маск написал, что «только АдГ может спасти Германию». Так он отреагировал на ролик немецкой активистки правого толка Наоми Зайбт, которая критиковала лидера ХДС Мерца. Спустя несколько дней газета Welt am Sonntag выпустила колонку Маска, в которой тот обосновал свою симпатию. «АдГ может спасти Германию от превращения в тень своего прежнего «я». Это может привести страну к будущему, в котором экономическое процветание, культурная целостность и технологические инновации станут не просто несбыточными мечтами, а реальностью. Германия слишком комфортно чувствует себя в заурядности — настало время смелых перемен, и АдГ — единственная партия, открывающая этот путь», — пояснил он. Заодно Маск раскритиковал тех, кто называет АдГ экстремистской партией, отметив, что кандидат в канцлеры от АдГ и лидер партии Алис Вайдель состоит в отношениях с женщиной из Шри-Ланки.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками, возмущенными выделением ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса 2015 года. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех 16 ландтагах и имеет 78 мест в федеральном парламенте Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ, прежде всего в отношении мигрантов, партия оказалась в зоне пристального внимания немецких спецслужб. Отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии, а также молодежное крыло партии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские, а в бундестаге неоднократно обсуждался запрет деятельности партии, но никаких фактических последствий эти дискуссии не имели.

Статья Маска вызвала широкий резонанс: ключевые немецкие политики, включая сопредседательницу СДПГ Заскию Эскен и лидера ХДС Мерца, обвинили американского бизнесмена в попытке косвенного вмешательства во внутренние дела страны. Глава отдела мнений Welt am Sonntag Ева Мари Когель в знак протеста объявила об увольнении. В своем новогоднем обращении к нации канцлер Шольц также предостерег создателя Tesla от попытки вмешательства во внутреннюю политику и избирательную кампанию в ФРГ. «Именно вы, граждане, будете определять, что будет дальше в Германии. Это не решают владельцы социальных сетей», — отметил претендующий на переизбрание глава правительства.

Комментируя оскорбления Маска в свой адрес, Шольц заявил в интервью Stern, что его гораздо больше беспокоит, что американский миллиардер поддерживает «частично экстремистскую правую партию, которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения».

АдГ последовательно критикует военные поставки на Украину и выступает за возобновление экономических связей с Москвой. На съезде партии 11 января делегаты проголосовали против включения в предвыборную программу формулировки с осуждением России за действия на Украине, передает AFP. В декабре сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что его партия не согласна с тем, что «Европа вынуждена реализовывать интересы Америки». По его словам, в НАТО должны «принимать и уважать интересы всех европейских стран, включая интересы России», а если альянс не сможет этого обеспечить, то «Германии придется задуматься, в какой степени он ей еще полезен». Некоторые представители АдГ выступают за выход ФРГ из ЕС.

На скандальной колонке Маск не остановился — 9 января он взял интервью у Вайдель, воспользовавшись для этого, как и во время своей летней беседы с Трампом, своей платформой X. По числу прослушиваний интервью с лидером немецких правых проиграло разговору Маска с республиканцем (210 тыс. против 1 млрд), однако вызвало не меньший резонанс. После этого в бундестаге инициировали проверку на предмет незаконного спонсирования АдГ американским бизнесменом, который потратил во время предвыборной кампании в США на поддержку Трампа не менее $75 млн. «В настоящее время проводится выяснение фактов», — заявил 9 января представитель немецкого парламента агентству AFP.

Днем ранее немецкая неправительственная организация LobbyControl выпустила сообщение, в котором утверждается, что интервью Маска с Вайдель может расцениваться как «незаконное пожертвование партии» и «политическая реклама». Представитель организации Аурель Эшман считает, что речь идет об искусственно завышенных охватах размещенных Маском материалов на принадлежащей ему платформе, а АдГ эти услуги не оплачивает.

Согласно внесенным в 2024-м изменениям в Закон о политических партиях Германии, агитация со стороны третьих лиц считается пожертвованием, которые запрещено делать из стран за пределами ЕС. Spiegel сообщил, что ввести соответствующие ограничения было решено потому, что несколько лет назад «Ассоциация за сохранение верховенства закона и гражданских свобод» организовала кампании по поддержке АдГ стоимостью миллионы долларов (в партии связь с этой организацией отрицали).

На запрос РБК, может ли незаконное финансирование партии стать поводом для ее исключения из предвыборной гонки, в МВД Германии заявили, что последствия таких действий определены ст. 31 Закона о политических партиях. В ней говорится, что в таком случае к партии будет подан иск на сумму, в три раза превышающую объем незаконно полученных средств.

Как в Европе пытаются противостоять действиям Маска

В Брюсселе также не оставили без внимания интервью Маска с Вайдель, поскольку законодательство ЕС регулирует использование цифровых платформ. За этой беседой наблюдала команда Еврокомиссии (ЕК) из 150 экспертов, в которую вошли сотрудники Брюссельского департамента технологий DG CONNECT, отвечающие за соблюдение Закона о цифровых услугах (DSA), а также Европейского центра алгоритмической прозрачности, расположенного в Испании. Их задача заключалась в том, чтобы понять, могут ли алгоритмы соцсети X продвигать АдГ, давая ей преимущество перед конкурентами.

Официальный представитель ЕК Томас Ренье пояснил на пресс-конференции в Брюсселе, что сам по себе разговор Маска с Вайдель «не несет в себе ничего незаконного», и отверг любую форму цензуры. В то же время он подчеркнул, что владелец платформы должен гарантировать, что она не отдает предпочтение определенному контенту. Ренье также напомнил, что в ЕС уже ведется расследование против платформы X по факту возможного нарушения норм, установленных DSA, и результаты анализа интервью Маска с Вайдель могут быть присоединены к этому досье. Упомянутое Ренье расследование ЕК инициировала в декабре 2023-го, чтобы проверить, соблюдает ли X требования DSA о противодействии распространению незаконного контента в ЕС. До этого европейские власти провели предварительную проверку из-за распространения на платформе незаконного контента в связи с войной Израиля против ХАМАС.

Отвечая на запрос РБК, Ренье сообщил, что расследование против Х продолжается. Он также отметил, что «господин Маск может свободно выражать свое мнение в ЕС как онлайн, так и офлайн». «В ЕС свободные и справедливые выборы лежат в основе наших демократий. В соответствии с DSA крупные онлайн-платформы должны оценивать и смягчать ряд различных системных рисков, создаваемых их услугами, включая риски для несовершеннолетних, а также для избирательных процессов и общественного дискурса», — пояснил РБК представитель ЕК.

Tagesschau отмечает, что по итогам расследования на платформу X может быть наложен штраф в размере 6% от ее мировой прибыли, то есть около $200 млн, однако пока ЕС не спешит с выводами. По мнению издания, это связано со сменой администрации в США. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что степень поддержки США союзников по НАТО зависит от того, насколько европейцы «выступают за свободу слова». Пресс-секретарь главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Паула Пиньо объяснила, что Брюссель ведет себя сдержанно намеренно. «На данный момент политическое решение состоит в том, чтобы не разжигать эти дебаты», — отметила она.

Тем временем экс-еврокомиссар Тьерри Бретон, который отвечал за разработку цифрового законодательства ЕС, сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV, что у ЕС есть механизмы, которые позволяют реагировать на интерес владельца X к избирательному процессу в Германии. Объясняя свою позицию, он привел в пример Румынию, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на котором первым пришел националист Кэлин Джорджеску, поскольку его победе могли способствовать алгоритмы платформы TikTok. «Давайте будем сохранять хладнокровие и обеспечивать соблюдение наших законов в Европе, когда они рискуют быть нарушенными. Мы сделали это в Румынии, и, очевидно, это придется сделать, если будет необходимо, в Германии», — отметил Бретон.

В ответ Маск назвал бывшего еврокомиссара «тираном Европы».

Ренье в ответ на вопрос РБК, могут ли европейские институты выдавать рекомендации странам — членам союза, если во время предвыборной кампании наблюдаются незаконные действия кандидатов, отметил, что Еврокомиссия не занимается вопросами, связанными с избирательным процессом в странах — членах ЕС. «Выборы — это национальная компетенция. Выборы в Румынии — это дело румынских властей и прежде всего румынского народа», — добавил представитель ЕК.

Маск высказывается не только по поводу ситуации в Германии. Он также призывал уйти в отставку премьера Великобритании Кира Стармера и проводил в поместье Трампа переговоры с лидером правопопулистской партии Reform UK Найджелом Фараджем. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей первой речи в этом году, не назвав напрямую имени Маска, обвинил «владельца одной из крупнейших социальных сетей» в поддержке «интернационала реакционеров» в Европе.

Как отмечают журналисты France 24, в ЕС нет согласия по поводу того, насколько серьезно следует относиться к заявлениям и действиям Маска. С одной стороны, он уже назначен одним из руководителей нового американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE). С другой — официально статусом советника Трампа Маск не обладает, и его влияние может существенно снизиться уже после инаугурации 47-го президента США, назначенной на 20 января, а бывший советник Трампа Стив Бэннон пообещал добиться, чтобы Маска «выгнали» еще до нее.