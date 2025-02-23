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Политика ,  
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Шольц признал «горькое» поражение своей партии на выборах в бундестаг

Шольц признал поражение своей партии на выборах в бундестаг
Партия Шольца стала третьей на выборах в бундестаг, ее опередила правая «Альтернатива для Германии». На первом месте — ХДС/ХСС, который был у власти до прихода Шольца на пост канцлера
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет. Его цитирует Tagesschau.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — заявил Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных результатов выборов.

Также он исключил, что будет выдвигаться кандидатом на какой-либо пост в правительстве, кроме канцлера. Свое повторное выдвижение в качестве руководителя кабинета министров он не посчитал ошибкой.

Еще один член партии, министр обороны Борис Писториус, назвал результат СДПГ на выборах «сокрушительным» и «катастрофическим».

Партия Шольца показала свой худший результат на парламентских выборах, состоявшихся 23 февраля: предварительно, она получила 16,2% голосов, передает Tagesschau.

Первое место занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца с 28,8%. Мерц, который станет следующим канцлером, уже заявил о победе и намерении сформировать правительство. Какой будет коалиция, еще неясно, но «Союз» собирался создавать ее только с одной партией, вероятно, это будет СДПГ. Шольц поздравил Мерца с победой.

Партия Шольца показала свой худший результат на досрочных выборах
Политика
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На второе место вышла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), у которой 20,2%. Остальные политические силы страны установили табу на сотрудничество с АдГ, ее представители вряд ли войдут в будущее правительство. Однако партия может стать второй по величине силой в бундестаге.

Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель назвала победу своей партии «историческим успехом» и заявила, что объединение готово к коалиционным переговорам с «Союзом».

Две партии, ранее составлявшие правительственную коалицию- «светофор» (по цветам объединений) с СДПГ, — «Зеленые» и Свободная демократическая партия получают 12,7% и 4,9% — то есть последняя даже рискует не пройти в бундестаг. По числу голосов избирателей ее обошли «Левые» с 8,5%. На границе пятипроцентного барьера — «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ).

ZDF прогнозирует, что у «Союза» будет 196 мест в бундестаге, Адг — 141, СДПГ — 113, «Зеленых» — 84, «Левых» — 61, у ССВ — 34. Всего в бундестаге будет 630 депутатов, для большинства необходимо 316.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/bundestagswahl-2025-prognose-hochrechnung-ergebnisse-liveticker-100.html

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Олаф Шольц Германия парламентские выборы Бундестаг
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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