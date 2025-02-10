Как теледебаты Шольца и Мерца превратились в коалиционные переговоры

В ФРГ в преддверии выборов прошли теледебаты между канцлером Олафом Шольцем и его основным соперником Фридрихом Мерцем. Представляемый им блок ХДС/ХСС лидирует по опросам, но доля неопределившихся высока. Подробнее — в статье РБК

Олаф Шольц и Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

В ФРГ, где через две недели пройдут досрочные парламентские выборы, состоялись теледебаты главных претендентов на пост главы нового правительства — нынешнего канцлера Олафа Шольца, представляющего СДПГ, и кандидата в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Дебаты продлились 90 минут, оба политика получили одинаковое время для изложения своих взглядов.

Согласно опросу телеканала ZDF, дискуссия не выявила явного победителя — 37% зрителей нашли более убедительным Шольца, 34% — Мерца, 29% сочли их равными соперниками. При этом на протяжении всей предвыборной кампании опросы говорят о том, что право на формирование правительства все же получит Мерц, у блока которого около 30% поддержки, в то время как социал-демократы демонстрируют худший результат в своей истории — 16%.

Очередные выборы в ФРГ были запланированы на сентябрь 2025 года, однако осенью 2024 года при обсуждении бюджета на 2025-й между входящими в правящую «светофорную» коалицию партиями возникли разногласия, которые привели к ее краху. 7 ноября Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), и трехпартийный кабинет, в который также входил «Союз-90/Зеленые», распался. После этого Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству; 16 декабря парламент вынес кабинету вотум недоверия, что открыло путь к досрочным выборам. Согласно опросу INSA от 8 февраля, у ХДС/ХСС 29%, в то время как у СДПГ 16%. На втором месте — ультраправая «Альтернатива для Германии» (21%). С ней все остальные немецкие партии установили табу на сотрудничество. У входящих в нынешнее правительство «Зеленых» — 12%, а СвДП рискует вовсе не пройти в бундестаг.

О чем спорили Шольц и Мерц

Дебаты открылись темой миграции, которая вышла на передний план после трагедии в Ашшафенбурге (Бавария), где в январе в результате нападения иммигранта из Афганистана погибли взрослый и ребенок. Мерц выступил с резкой критикой миграционной политики нынешних властей и предложил ряд жестких мер по борьбе с нелегалами, включая введение постоянного контроля на границах. Ранее ХДС/ХСС сумел провести через бундестаг резолюцию аналогичного содержания. Голосование по ней, прошедшее 29 января, обернулось скандалом: предложения блока поддержала ультраправая АдГ, и Мерца обвинили в нарушении табу на сотрудничество с партиями не из демократического центра.

Во время телевизионной «дуэли» Шольц не только осудил Мерца за сотрудничество с АдГ, но и указал на то, что предлагаемые оппонентом меры противоречат европейскому законодательству, в частности Шенгенскому соглашению. При этом канцлер отметил, что его кабинет уже взял курс на ужесточение политики в этой области, в результате чего в 2024 году нерегулярная миграция сократилась на 34%, а количество высланных из страны нелегалов увеличилось на 70%, до 4 тыс. «Никогда не было более строгих законов, чем те, которые я проводил», — заявил Шольц.

«Вы живете не на этой планете, — ответил Мерц. — То, о чем вы здесь рассказываете, — это сказочный замок, который не имеет почти ничего общего с тем, что происходит в реальных городах и землях Германии», — отметил кандидат от ХДС/ХСС. По его словам, за время нахождения Шольца у власти в Германию прибыли около 2 млн нелегалов. «Это очень много», — подчеркнул Мерц.

Редакция Tagesspiegel отметила, что упомянутая Шольцем статистика в целом соответствует реальным данным, однако снижение числа прибывающих нелегалов в ФРГ объясняется не только действиями кабинета, но и последствиями пандемии.

Другой ключевой темой дебатов стала немецкая экономика. В настоящее время она в кризисе: ВВП сокращается два года подряд, в 2025-м ожидается едва заметный рост (правительство понизило прогноз до 0,3% с прежних 1,1%). Мерц заявил, что за годы канцлерства Шольца страну захлестнула самая масштабная за последние 15 лет волна банкротств — по данным лидера ХДС, около 50 тыс. компаний стали неплатежеспособными, причем половина из них — в 2024-м. «Почему другие страны ЕС давно демонстрируют рост, а мы нет? Мы находимся на последнем месте из всех европейских стран!» — воскликнул он. Шольц признал, что в экономике наблюдаются сложности, но отметил, что не он «нападал на Украину» и не он прекращал поставки российского газа.

Участники дебатов разошлись во мнении по вопросу, как добиться увеличения расходов на оборону (в 2024-м Германия выделила на эти цели 2,12% ВВП, в программе ХДС/ХСС указана цель в 3% ВВП). Шольц настаивает на увеличении финансирования оборонного сектора за счет кредитов, чтобы не пришлось сокращать социальные расходы. Для этого канцлер предлагает провести реформу так называемого долгового тормоза (нем. Schuldenbremse), то есть пересмотреть препятствующие росту бюджетного дефицита конституционные ограничения на госзаимствования.

Мерц же полагает, что выделять больше средств на оборону позволит экономический рост. «Решающий момент заключается в том, что мы должны расти. И, конечно, нам придется сменить приоритеты в бюджете», — отметил Мерц. Шольц в ответ заявил, что его оппонент вводит в заблуждение избирателей, поскольку никакой экономический рост не позволит выделить дополнительные €30 млрд на оборону (сейчас совокупные расходы ФРГ на оборону составляют около €80 млрд). «То, что вы предлагаете, просто нелепо», — заключил канцлер.

Как различаются подходы кандидатов к внешней политике

Отвечая на вопрос модераторов о том, возможно ли достичь быстрого мира на Украине, о котором говорит президент США Дональд Трамп, Шольц не стал давать четкий ответ. «Посмотрим. Но было бы хорошо, если бы эта война наконец закончилась. Погибли сотни тысяч человек», — отметил он.

Мерц заявил, что конфликт продолжается немыслимые три года и его можно было закончить гораздо раньше, если бы Украине вовремя и «решительнее» оказали помощь. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС отметил, что поддерживает передачу Киеву дальнобойных ракет TAURUS, запрет на поставку которых оговорен в предвыборной программе СДПГ.

«Теперь нам придется подождать и изучить, что планирует американское правительство. <...> Без Америки план не сработает. Ничто не может происходить и за спиной Украины. Было бы хорошо, если бы у европейцев было общее мнение, а в идеале — общая стратегия с Америкой», — заключил Мерц.

Шольц подчеркнул, что не следует поставлять оружие, которое может нанести разрушительные удары по российской территории. Говоря о потенциальных гарантиях безопасности для Украины после прекращения конфликта, канцлер заявил, что важно вместе с США продемонстрировать готовность продолжать поддерживать Киев. В то же время, по его словам, вопрос о членстве Украины в НАТО в данном контексте не стоит. «Я хочу сказать это прямо. Речь идет о гарантиях того, что Украина не подвергнется повторному вторжению. И это то, чего мы должны достичь вместе посредством разумной, осмотрительной политики», — отметил Шольц, добавив, что обсуждать мир без участия представителей Украины неприемлемо, как и предлагать Киеву отказаться от части территорий.

Мерц отметил, что пока неизвестно, как на потенциальный план отреагирует Россия. «Но у меня нет иллюзий. В ближайшие годы нам придется готовиться к тому, что Россия продолжит предпринимать агрессивные военные действия против Запада и Европы», — отметил кандидат от ХДС/ХСС, добавив, что в этом их с Шольцем оценки сходятся.

Говоря о потенциальном членстве Украины в НАТО, Мерц согласился, что в настоящий момент оно невозможно, поскольку альянс не принимает в свои ряды государства, находящиеся в состоянии войны. В то же время он поддержал интеграцию Украины в ЕС. «В договоре о Европейском союзе зафиксированы обязательства по оказанию помощи, аналогичные обязательствам в Договоре НАТО. Так что Украина также получит значительную дополнительную безопасность от Европы. Это правильный путь», — заключил кандидат от ХДС/ХСС.

Рассуждая об отношениях с новой администрацией США, Мерц сказал, что заявления Трампа во многом «не новы». В то же время он выразил обеспокоенность в связи с претензиями Вашингтона на Гренландию. «Нам нужна общая европейская стратегия. По сути, мы говорим о Европе с населением 450 млн человек плюс британцы. Нас намного больше, чем Америка и Канада, вместе взятые. Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть», — заявил Мерц.

Шольц напомнил, что уже неоднократно выражал готовность к тесному сотрудничеству с администрацией Трампа. Однако, по его словам, несмотря на важность трансатлантического партнерства, «не стоит обманывать себя». «Американский президент говорит именно то, что он имеет в виду. Некоторые люди ведут себя довольно легкомысленно, говоря о том, что ничего такого не произойдет», — заключил Шольц, напомнив, что он первым из европейских политиков отметил во время обсуждения гренландского вопроса, что об изменении границ с применением силы не может быть речи.

Как дебаты могут отразиться на результатах выборов

Как отмечает Kurier, сторонники СДПГ надеялись, что во время этих дебатов Мерц допустит ошибку, которая бы изменила ход предвыборной кампании, однако этого не случилось. В 2023-м Шольц был признан самым непопулярным канцлером Германии за 25 лет, и еще до официального старта предвыборной гонки социал-демократы обсуждали возможность выдвижения в качестве партийного кандидата в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса. Однако, как отмечает глава исследовательского института INSA Герман Бинкерт, теперь в СДПГ уже начали готовиться к поражению и рассуждают о том, на какие портфели в кабинете партия сможет претендовать после ухода Шольца.

В условиях, когда опросы сулят очевидную победу ХДС/ХСС, дебаты между Мерцем и Шольцем можно было бы назвать формальностью, хотя доля неопределившихся избирателей в Германии, по разным оценкам, все еще составляет от 20 до 25%. В итоге телевизионная дуэль Шольца и Мерца оказалась скорее прелюдией к коалиционным переговорам. Наблюдавшая за дебатами в студии ZDF политолог Кристина Вайсенбах отметила, что выбранный оппонентами тон показал, что представляемые ими партии в целом готовы к диалогу.

На сегодняшний день главной интригой остается вопрос, какая партия вместе с ХДС/ХСС войдет в следующее правительство, чтобы противостоять АдГ, которая по результатам этих выборов может стать второй силой в бундестаге. Заручиться абсолютным большинством в 316 мандатов, согласно опросу INSA от 8 февраля, ХДС/ХСС удалось бы в альянсе с СДПГ (318 мест), в то время как в союзе с «Зелеными» блок набирает всего 290 мест.

После скандального голосования по резолюции о миграции Шольц заявил, что не может больше доверять Мерцу. Однако, несмотря на то что во время телевизионных дебатов канцлер припомнил это голосование, оба политика сошлись во мнении, что главной задачей на этих выборах остается борьба с правыми радикалами. «Мы исходим из того, что победа будет достигнута таким образом, чтобы нам понадобился только один партнер, возможно, два. Потом мы, конечно, проведем переговоры. Но я хочу прояснить одну вещь: проблема, которая стоит на кону, — это АдГ», — отметил Мерц. По его словам, к росту популярности ультраправых в Германии привела проводимая Шольцем в коалиции с «Зелеными» левая политика. «У левой политики нет большинства в этой стране. Это значит, что всем, кто хочет править вместе с нами, придется двигаться в сторону политического центра», — заключил Мерц.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил РБК, что во время дебатов Шольц и Мерц разговаривали на одном уровне — как будущий канцлер и уходящий. «Тон дебатов был фактически тоном переговоров. То есть первый шаг к будущим переговорам о формировании правительства между ХДС/ХСС и СДПГ сделан. Не стоит забывать, что лидер ХСС Маркус Зедер, за которым будет далеко не последнее слово на этапе коалиционных переговоров, все еще резко выступает против союза с «Зелеными», — заключил эксперт.