Венгрия решила не выступать против 13-го пакета антироссийских санкций

Глава венгерского МИДа пояснил, что страна не будет препятствовать введению санкций, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. По данным FT, она выступала против санкций в отношении китайских фирм

Петер Сийярто (слева) (Фото: пресс-служба МИД Украины / Reuters)

Будапешт не будет препятствовать принятию 13-го пакета европейских санкций против России, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что Венгрия не будет спонсировать поставки оружия на Украину и при соблюдении этого условия не будет блокировать выделение €5 млрд для Европейского фонда мира, средства из которого идут на поддержку Киева. Будапешт настаивает, чтобы его взнос не был направлен на то, чтобы «вызывать гибель и ранения людей».

Bloomberg узнал о возможном содержании 13-го пакета санкций против России Политика

ЕС планирует согласовать новые санкции против России к 24 февраля. Как сообщал Bloomberg, в него намеревались добавить ограничения против компаний из Китая, Гонконга, Индии, Казахстана, Турции и Сербии и др., которые были причастны к продаже России подсанкционных товаров. Financial Times писала, что Будапешт выступал против ограничений в отношении фирм из КНР.

Bloomberg также сообщал, что в новом пакете Евросоюз сосредоточится на расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также борьбе с обходом ограничительных мер через третьи страны. По данным агентства, санкции могут быть введены против 55 компаний и 60 человек, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов, ряда российских чиновников и компаний, обеспечивавших поставки из Северной Кореи в Россию.

Москва считает ограничения незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал после введения предыдущего санкционного пакета ЕС, что у объединения «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».