Последний, 12-й пакет санкций против России, ЕС принял в декабре. Новые ограничения планируют принять к 24 февраля, сообщили в бельгийском представительстве. По данным Reuters, под санкции попадут 200 компаний и физлиц

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Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России, сообщает бельгийское представительство в Совете Евросоюза на своей странице в Х.

«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля», — уточнили в представительстве.

Bloomberg со ссылкой на документы с предложениями по новому пакету писал, что под новые ограничения попадут 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов. Также, по данным агентства, в санкционный список могут внести ряд чиновников — в частности, бывшего сотрудника службы безопасности президента и нынешнего губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина.

В начале февраля Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что в 13-й пакет войдут «сотни юридических и физических лиц», но без каких-либо «громких названий [компаний]». Сегодня источники агентства уточнили, что санкционный пакет включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры.

С 2022 года ЕС ввел против России уже 12 пакетов санкций, последний был принят в декабре. В него вошло в том числе ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Кроме того, были введены экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку.

Тогда же Брюссель внес в санкционный список 29 юрлиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса». «На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — говорилось в сообщении Евросовета.

Санкции против России к двухлетней годовщине конфликта на Украине планируют принять и США. «По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу [23 февраля] на этой неделе», — заявил накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Россия считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что санкции сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.