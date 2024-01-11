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В Эквадоре сообщили о планах обменять российскую технику на новую из США

Президент Эквадора сообщил о планах обменять российскую технику на новую из США
Эквадор рассчитывает обменять старую российскую и украинскую технику на современное оборудование на сумму $200 млн из США. О планах сообщили на фоне неспокойной ситуации внутри страны из-за мятежа мафии
Президент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа (Фото: Ecuador Presidency / Reuters)

Эквадор получит помощь от США на фоне мятежа мафии, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью радио Canela.

«Одна из форм — это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму $200 млн. Это мы завершим в конце текущего месяца. Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

О какой именно технике идет речь, не уточняется.

Как передает агентство Prensa Latina, заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил о готовности США помочь правительству Эквадора. Вашингтон поддерживает контакты с командой Нобоа для координации действий по поддержке, указал чиновник. В публикации Prensa Latina также говорится, что в контексте обмена речь идет о «металлоломе».

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Фото:Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января, когда стало известно, что лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито бежал из заключения. Одновременно в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты.

Два дня спустя в Гуаякиле (самый населенный город Эквадора, расположен в 250 км к юго-западу от столицы Кито) вооруженные люди ворвались в студию государственного телеканала TC Televisión и захватили в заложники журналистов. Все это происходило в прямом эфире. Спустя несколько часов полиция освободила заложников и арестовала 13 человек. В Гуаякиле также были попытки захвата пяти городских больниц.

В тот же день президент Нобоа подписал указ о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. В этом документе приведен список из 22 группировок, которые обозначены как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты; армии приказано их нейтрализовать.

9 января из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эквадор США
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