Эквадор объяснил Россельхознадзору ситуацию с мухой в бананах

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Правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки, заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия в эфире телеканала Ecuavisa.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы уверены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — сказала министр.

Гарсия отметила, что российской стороне были направлены все необходимые документы. По словам министра, Эквадор получил первые уведомления от Россельхознадзора о наличии в импорте мухи-горбатки в 2018 году, с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе (Agrocalidad) приняло меры по устранению проблемы.

2 февраля Россельхознадзор сообщил, что Россия ограничила ввоз бананов из Эквадора. В последних партиях ягод обнаружили многоядную муху-горбатку. Ведомство обратилось к властям Эквадора с призывом временно отозвать сертификаты у пяти компаний, которые допустили нарушения.

«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) — Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора господину Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — говорилось в сообщении ведомства.

В случае непринятия этих мер ведомство «будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», отметил регулятор.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) — вредитель, который обладает высокой плодовитостью и может размножаться в том числе в закрытых помещениях. Она заражает муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыры и другие продукты. Вредитель опасен для домашних животных и человека. При попадании его личинок в порезы на коже, кишечник, легкие, слизистую глаз могут возникать миазы. Кроме того, насекомое переносит холеру.

Ограничения поставок бананов из Эквадора не приведут к их нехватке в России. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев. Он сказал, что предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку Индия производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а Китай — практически в два раза больше. Примерно те же объемы, что и Эквадор, выращивает Бразилия.