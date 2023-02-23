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В ЕС вновь не смогли согласовать санкции против России

Reuters: в ЕС в третий раз не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Послы стран ЕС не смогли согласовать 23 февраля десятый пакет санкций против России, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, обсуждения нового пакета санкций продолжатся 24 февраля.

Ранее, 15 февраля, послы стран ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за потребности в синтетическом каучуке. 22 февраля соглашения не добились из-за разногласий по «обязательствам по отчетности».

В то же время Reuters отмечает, что из-за сопротивления таких стран, как Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, блок пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов.

Материал дополняется.
 

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