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США введут санкции против России и китайских компаний 24 февраля

Нуланд: США введут санкции против России и ряда китайских компаний 24 февраля
Помимо новых санкций против России, под ограничения США попадут китайские компании, которые «совершают действия для обхода санкций», рассказала замгоссекретаря
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против России в годовщину начала конфликта на Украине — 24 февраля, заявила в интервью The Washington Post заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — добавила Нуланд.

Она пояснила, что санкции против России затронут ряд банков, замеченных в обходе западных рестрикций, а также будут объявлены не только США, но и всей группой «Большой семерки».

Помимо этого, Нуланд сообщила о желании Вашингтона ознакомиться с мирной инициативой КНР по Украине, а также обсудить с Россией реализацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о приостановке участия в котором президент Владимир Путин объявил 21 февраля.

Детали нового санкционного пакета США ранее публиковали Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, США намерены ввести санкции против:

  • нескольких финансовых институтов;
  • 200 российских физических и юридических лиц;
  • компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), производителей сопутствующих материалов, технологических компаний и сетей, которые, «предположительно, задействованы в обходе санкций».
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Одновременно с санкциями Вашингтона о новом санкционном пакете против России объявил ЕС, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Reuters со ссылкой на источники писал, что ЕС может запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из межбанковской системы передачи информации SWIFT. Bloomberg писал, что страны ЕС намерены ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях.

МИД России называет санкции нелегитимными, а президент Владимир Путин — безумными и бездумными. По его мнению, расчет западных стран на развал экономики России не оправдался.

США введут санкции против России и китайских компаний 24 февраля
США введут санкции против России и китайских компаний 24 февраля

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктория Нуланд санкции Россия Китай США Военная операция на Украине
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